West-Vlaamse radiozenders veroveren DAB+ (3): Gaveromroep, de zender met zelfs een eigen café

Vijftien West-Vlaamse radiozenders zijn sinds kort zo goed als overal in onze provincie digitaal te beluisteren op DAB+. Vier weken lang stellen wij elke week een bijzondere zender aan je voor. Aflevering 3: Gaveromroep, letterlijk de grootste lokale radiofamilie.

Meer dan zeventig mensen zetten elke dag opnieuw hun schouders onder de Gaveromroep. De Zuid-West-Vlaamse radiozender is daarmee letterlijk de grootste lokale radiofamilie en werd in 1982 opgericht door Frank Rogé (56). Hij kreeg destijds als prille 16-jarige de steun van zijn ouders en ook nu nog is hij de grote roerganger. “En mijn mama loopt hier ook nog altijd rond. Ze telt al 84 lentes, maar is nog steeds erg kranig”, glundert de man.

Gaveromroep heette destijds nog Radio Molina en startte als een experimentje voor Frank. “We waren toen nog in Heestert te vinden. Begin jaren tachtig was de periode van de grote piratenzenders. Dat fascineerde me mateloos. Ik besloot om zelf wat zendapparatuur in elkaar te boksen en de rest is eigenlijk geschiedenis. Mijn hobby is stevig uit de hand gelopen”, grijnst de ingenieur bij Barco.

We verhuisden van Heestert naar Deerlijk omdat we daar onze antenne 46 meter boven de zeespiegel konden plaatsen. En hoe hoger, hoe groter je zendbereik…

Drie jaar na de opstart verhuisde de zender naar de Otegemsesteenweg in Deerlijk. “Omdat we daar vanop een hoger punt konden uitzenden: 46 meter boven de zeespiegel. Hoe hoger je je antenne kon plaatsen, hoe groter je bereik. We coverden toen de hele regio: Roeselare, Kortrijk, Waregem… Op heldere dagen kon je ons zelfs aan zee ontvangen!”

Will Tura, Willy Sommers…

Radio Molina werd herdoopt tot Radio GO, maar dat botste met de toenmalige Gentse Omroep. “Uiteindelijk kozen we voor Gaveromroep. Onze Gentse concullega’s zijn allang verdwenen, maar wij doen nog altijd verder.”

Frank omschrijft de zender als een echte familieradio. “We kiezen bewust voor Vlaamse artiesten en geven lokaal talent een forum. Bij ons komen nog wekelijks zangers langs met een demootje of hun nieuwe album. Minder bekende goden, maar alle groten van de Vlaamse showbizz zijn hier al op de koffie geweest.”

Frank dropt, met pretoogjes, enkele namen. “Will Tura, Bart Kaëll, Filip D’haeze van Swoop, Willy Sommers… Christoff en zijn zus Lindsay zijn hier ook al geweest, net als onze eigen Niels Destadsbader. Prachtig, toch? Wij maken nog radio in de meest pure vorm.”

© JOKE COUVREUR

Doorheen de jaren kreeg Frank regelmatig het aanbod om de zender aan een grotere koepel te verkopen, maar die stuitten telkens op een njet. “Dat is onbespreekbaar”, zegt hij resoluut.

“Wij zijn en blijven onafhankelijk. Op die manier kunnen we ook op onze eigen manier blijven werken. Onze studio krijgt straks een facelift, maar we werken al 25 jaar op dezelfde manier.”

Gaveromroep in het kort Gaveromroep werd in 1982 opgericht door Frank Rogé (56) en diens ouders Eric Rogé (overleden in 2015) en Simonne Demerie (84).De zender ging van start als Radio Molina in Heestert en vervelde enkele keren. Nu is Gaveromroep wereldberoemd in Zuid-West-Vlaanderen.Zo'n zeventig vrijwilligers zetten zich in voor de zender, waarvan de studio in de Otegemsesteenweg in Deerlijk te vinden is.

Bij Gaveromroep ben je aan het juiste adres voor (Vlaamse) klassiekers uit de jaren zestig tot nu.“Het ziet er misschien niet zo modern uit, maar we hebben alle snufjes in huis. Vinyl, cd, mp3… Elke muziekdrager vind je bij ons terug. Op dat vlak kunnen we zelfs meer dan de VRT, want via Herbert Verhaeghe van Radio 2 hoorden we dat zij geen cd-spelers meer hebben”, knipoogt Frank.

Ledenbar op zondag

Dé grote sterkte van Gaveromroep is evenwel de grote schare enthousiaste vrijwilligers. “Meer dan zeventig man sterk”, klinkt het trots.

“Zonder hen geen radio. Zo simpel is het. Toen we in 2017 even onze FM-frequentie verloren waren, zijn we bij onze luisteraars thuis zelfs internetradio gaan installeren. We bedienen traditioneel een iets ouder publiek, die hebben vaak geen kaas gegeten van het wereldwijde web. Onze vrijwilligers stonden meteen voor hen klaar.”

Die trouwe luisteraars kunnen elke zondag ook een aperitiefje komen drinken bij Gaveromroep. “We zijn waarschijnlijk de enige radiozender in Vlaanderen met een eigen café”, grapt Frank.

“Iedere zondag zijn al onze leden – een paar honderd man sterk – welkom in onze bar. Telkens opnieuw een prachtig beeld: aan de ene kant van ons gebouw maken we radio, iets verderop zitten onze luisteraars te genieten.”

Vriend des huizes

De toekomst ziet Frank vol enthousiasme tegemoet. “Mede dankzij de integratie van DAB+. Een enorme meerwaarde voor een zender als de onze. Ik zie ons, en andere lokale radio’s, trouwens niet zo snel verdwijnen. Voor veel mensen zijn we een vriend des huizes, een vertrouwd geluid in de woonkamer.”

“”Ikzelf ga verder zolang ik kan. Als mijn alter ego John Ross presenteer ik zelf nog Tussen Schip en Wal – het zeezendergevoel – en als ik er ooit zou mee moeten ophouden, staat de opvolging klaar. Gaveromroep is één grote familie. Daar draait het bij ons om.”