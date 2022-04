West-Vlaamse radiozenders veroveren DAB+ (2): dit is X-Ray FM, de zender die non stop retrodance de wereld instuurt

Vijftien West-Vlaamse radiozenders zijn sinds kort zo goed als overal in onze provincie digitaal te beluisteren op DAB+. Vier weken lang stellen wij elke week een bijzondere zender aan je voor. Vandaag aflevering 2: X-Ray FM, retrodance uit Torhout.

De kans is groot dat je er nog nooit van gehoord hebt, maar dankzij DAB+ kan je X-Ray FM in zo goed als de hele provincie ontvangen. De Torhoutse zender stuurt louter retrodancenummers de wereld in en wordt volledig met eigen middelen gefinancierd. “Het is een uit de hand gelopen hobbyproject”, luidt het.

De plannen voor X-Ray FM dateren al van 2004, maar pas in het najaar van 2017 volgt er witte rook. “Het nieuwe frequentieplan had toen pas plaats voor ons”, leggen bezielers Thijs Veys (36), Hannes Roygens (37) en medewerker Dries Hoorne (39) uit.

“Na dertien jaar hadden we eindelijk onze licentie beet en konden we op 1 januari 2018 in de ether.”

Vier jaar later beschikt X-Ray FM over een stevig fundament. De zender focust volledig op retrodance uit de jaren negentig en nillies.

“Bij ons zal je enkel muziek tot en met 2006 horen”, klinkt het. “Eigenlijk draaien we de nummers waar we zelf onze uitgaansjaren op beleefden. We richten ons dan ook bewust op de dertigers en veertigers.”

Duizend luisteraars per dag

In regio Torhout is X-Ray FM stevig verankerd. “Daar worden we erg goed onthaald. We zijn 24/7 te horen en bij ons zal je geen enkele reclameboodschap voorbij horen komen. De passie voor de muziek primeert.”

“We financieren alles ook eigenhandig. Elke factuur betalen we met de om en bij de tien vrijwilligers, commerciële activiteiten zijn ons vreemd. Iedereen draagt bij naar eigen vermogen.”

X-Ray FM in het kort X-Ray FM is een relatief jonge radiozender. Het station zag pas in 2017 het levenslicht onder impuls van Hannes Roygens en Bram Soete. Vandaag wordt X-Ray FM beheerd door Thijs Veys en Hannes Roygens.De studio staat in de Sparappelstraat in Torhout bij medewerker Dries Hoorne, een van de om en bij de tien vrijwilligers. De zender is een puur hobbyproject en derft geen enkele vorm van inkomsten. Reclame hoor je er niet, alle kosten worden door het team zelf gedekt.Op X-Ray hoor je enkel retrodance uit de jaren negentig van de vorige eeuw en de vroege nillies.Net geen duizend mensen volgen de Facebookpagina.

Die aanpak loont, want het aantal luisteraars groeit elk jaar stelselmatig. “Een exact cijfer hebben we niet, dat is voor een lokale radiozender als de onze niet te meten. We schatten dat we elke dag zo’n duizend mensen bereiken.”

“We weten ook dat we gesmaakt worden. Zo staan we elk jaar met een mobiele radiostudio op Land of Love, het dancefestival in Torhout, en daar zien we onze fans in levende lijve. Al werkt het ook in de omgekeerde richting: mensen ontdekken ons en stemmen nadien op ons af.”

Dj’s van weleer

Wie op X-Ray FM afstemt, krijgt een resem programma’s voor de kiezen geschoven, met enkele dj’s uit de gloriejaren als basis. “Namen als DJ Stef, Djunne, Steve en Bossy doen bij veel mensen nog een belletje rinkelen. Bij ons kunnen ze nog eens helemaal hun ding doen.”

En dat zal de komende jaren ook zo blijven, want de radiozender is niet van plan om op korte termijn aan het concept te sleutelen.

“Integendeel, dat is écht onze kern geworden. We kijken uit naar het DAB+-verhaal. Ons zendbereik zal zomaar maal tien gaan. Nu zijn we enkel in Torhout en omgeving te ontvangen, straks wordt dat zo goed als heel West-Vlaanderen. Een unieke kans die we niet willen laten liggen.”

“Onze jaarlijkse Retro Top 100, bijvoorbeeld, zal plots véél meer beluisterd kunnen worden. Maar tegelijk stappen we niet af van ons principe om een onafhankelijke radiozender te blijven.”

X-Ray FM is te beluisteren via 106.8 FM (regio Torhout) en DAB+.