West-Vlaamse radiozenders veroveren DAB+ (1): maak kennis met VBRO, de ‘nationale radio’ van Brugge

Vijftien West-Vlaamse radiozenders zijn sinds kort zo goed als overal in onze provincie digitaal te beluisteren op DAB+. Vier weken lang stellen wij elke week een bijzondere zender aan je voor. Aflevering 1: VBRO, de ‘nationale radio’ van Brugge.

Het verhaal VBRO, in de volksmond ook wel De Brugsche Radio genoemd, start in 1981 toen Norbert Vanslambrouck, zanger en radioman pur sang, de zender boven de doopvont houdt.

“Van bij de start was VBRO een echte familieradio”, legt zaakvoerder Frederik Thomas (52) uit. Hij is al dertig jaar de kapitein van het VBRO-schip. “Iedereen moet bij ons zijn gading vinden, al sloegen we in 2009 wel een definitieve richting uit en kozen we resoluut voor het populaire Nederlandstalige lied.”

Die stempel legt VBRO geen windeieren, want de zender gaat er prat op een marktaandeel van zo’n 6,5 procent in groot-Brugge in portefeuille te hebben.

De rode VBRO-microfoon is ondertussen wereldberoemd in Brugge. Op die manier proberen we het Brugse buikgevoel in radiosferen om te zetten

“Daarmee kunnen we onze voet zetten naast zenders als Joe en Nostalgie, hier in de regio. Onze succesfactor is evenwel onze grote bereikbaarheid. Als onze luisteraars ons opbellen, krijgen ze geen onthaalmedewerker of receptionist aan de lijn, maar belanden ze rechtstreeks op de redactie. Vaak krijg je een van onze presentatoren te pakken.”

“Het gebeurt trouwens regelmatig dat mensen hier bij ons aan de deur, we huizen in het historische Huis Ter Beurze aan de Vlamingstraat in hartje Brugge, komen aankloppen met een vraag. Dan krijgen we een verzoekplaatje te horen of steken ze ons een oude elpee in de handen. Die digitaliseren we nog regelmatig voor onze luisteraars.”

Rode microfoon

Ook het lokale beleid heeft om de haverklap een vaste stek binnen de programmatie van VBRO. “Dat maakt ook deel uit van die bereikbaarheid”, vervolgt Frederik. “Burgemeester De fauw is minstens enkele keren per week bij ons op antenne te horen en we sturen onze journalisten ook vaak op locatie. De rode VBRO-microfoon is ondertussen wereldberoemd in Brugge. Op die manier proberen we het Brugse buikgevoel in radiosferen om te zetten.”

VBRO in het kort VBRO, voluit de Vrije Brugse Radio Omroep, zag in 1981 onder impuls van zanger en radioman pur sang Norbert Vanslambrouck het levenslicht. Thuishaven is het historische omroepcentrum Huis Ter Beurze, het gebouw waar in de veertiende eeuw handel in wisselbrieven voor het eerst plaatsvond en zo de fundamenten van ons huidige beurssysteem gelegd werden. Elf mensen zijn samen de drijvende kracht achter VBRO, dat naast via DAB+ ook nog gewoon op de FM-band te vinden is: 107.3 en 106 FM. Op Facebook telt de zender een kleine 18.000 fans en in regio Brugge klokt VBRO af op een marktaandeel van om en bij de zes procent.

VBRO telt naast vier beroepskrachten ook zeven vrijwilligers. “Die vormen de ruggengraat van onze werking”, benadrukt Frederik. “De ene is een technisch wonder, de andere heeft de perfecte radiostem… Maar allemaal zijn ze even belangrijk.”

De gemiddelde leeftijd van de VBRO-medewerker is ondertussen de veertig voorbij, maar om jong bloed aan te trekken, wil de zender werk maken van stagiairs. “Zo willen we studenten de kans geven de vele facetten van de radiowereld, die ook op lokaal vlak erg sterk staat, te ontdekken.”

Sociaal weefsel

Tot 2017 had VBRO een provinciale FM-frequentie in handen, maar moet het nu weer stellen met een lokaal zendbereik in en rond Brugge. Net daarom wordt DAB+ ook hier met open armen ontvangen. “VBRO is springlevender dan ooit, maar de beperkte zendcapaciteit is een probleem”, geeft Frederik Thomas aan.

“DAB+ kan daar komaf mee maken, want dankzij de samenwerking met veertien andere West-Vlaamse radiozenders vergroten we ons bereik enorm. Dit garandeert mee onze toekomst en kan cruciaal zijn op vlak van het algemene voortbestaan van lokale radio’s. Wij hebben enkele troeven in handen die nationale zenders gewoon niet kúnnen uitspelen. Een item over een kleine dartsclub of het langst getrouwde echtpaar van de stad, zoiets kan enkel bij ons.”

“Dát is onze core business. Die kleinere verhalen pakken we met de nodige professionaliteit aan, met als grote doel om het sociaal weefsel onder onze eigen kerktorens te versterken. Het mooiste compliment dat je ons kan geven? Ons zeggen dat we de nationale radio van Brugge zijn.”