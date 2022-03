Waregemnaar Ivan Descheemaeker zet Radio Diamant opnieuw op de kaart

Meer dan 20 jaar nadat Radio Diamant er een punt achter zette, zendt de Waregemse vrije radio opnieuw uit. Wie de populaire hits uit de jaren zestig, zeventig en tachtig aan het hart drukt, weet dus waar naar toe. “Ik ben blij dat ik in mijn eerste maand al bijna duizend unieke luisteraars kon bereiken”, zegt Ivan Descheemaeker (60), de man achter dit project.

Radio maken. Het is me na vijf minuten duidelijk dat dit het liefste is wat Ivan Descheemaeker doet. Hij heeft er wat voor over om van Radio Diamant opnieuw een succes te maken. Hij digitaliseerde inmiddels ontelbaar veel liedjes waarvan hij er al 6.000 gebruikt om via streaming tot bij de luisteraars te brengen. “En ik ben nog volop bezig om ook de resterende vinylplaten en cd’s op een usb-stick over te brengen”, zegt hij.

Later dit jaar ga je met pensioen en beschik je over meer vrije tijd. Is dat de reden dat je Radio Diamant opnieuw tot leven laat komen?

“Eigenlijk niet. De reden is dat ik in het huidige radiolandschap nergens nog mijn gading vind. Ik heb lang naar Joe FM geluisterd maar je hoort er amper nog pareltjes uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Ook bij Nostalgie is de programmatie niet meer wat ze was. Ik ben er van overtuigd dat er wel meer mensen met hetzelfde gevoel rondlopen.”

Heb ik het goed dat je mikt op al wie de vijftig voorbij is en graag de hele dag door hits van een aantal decennia geleden hoort?

“Zo zou je het kunnen stellen. Al denk ik dat iemand van 45 zich er ook zal kunnen in vinden. Ik heb wel vooral energieke muziek geselecteerd: van Boney M over the Beatles tot Donna Summer of Will Tura. De luisteraar kan ons non-stop beluisteren. Tussen 6 uur en 22 uur krijgt hij er ook een nieuwsbulletin bij om het uur, aangeleverd door het bedrijf Mediabrouwers.”

De zendmast in mijn tuin is pure nostalgie

Je hebt me zopas een statistiek getoond waaruit blijkt dat je in je eerste maand februari 954 luisteraars bereikt hebt. Tevreden, veronderstel ik.

“Heel zeker. Ik merk de interesse ook aan de mails die ik ontvang. Al kan ik niet op alle vragen ingaan. Zo vroeg een luisteraar me of ik wat meer recente muziek wil laten horen. Ik heb hem geantwoord dat dit niet de bedoeling is. Nieuwe nummers komen er mondjesmaat in, zoals de laatste single van ABBA. Wie alleen recentere muziek wil horen, heeft wel voldoende zenders voorhanden.”

Anno 2022 kan je makkelijk radio maken zonder studio. Een computer en het internet volstaan. Doe je dit helemaal in je eentje?

“Wat de muziek betreft, is dat puur mijn werk. Ik ben daar dagelijks een uur of vijf mee bezig. Om een website te maken heb ik wel de nodige hulp gekregen van Tom Decouttere die ooit actief was bij de Kortrijkse Radio Gemini. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik de muziek kan streamen via een internetradio. Ik ben hem zeer dankbaar voor de technische ondersteuning die ik blijf krijgen. Er zijn nog enkele andere medewerkers actief, onder meer om jingles in te spreken.”

In je tuin staan een zendmast en een schotelantenne, pronkstukken uit de begindagen van de vrije radio. Kan je er geen afscheid van nemen?

“Inderdaad, die mogen hier blijven staan. De zendmast was ooit 27 meter hoog, nu blijft er nog een restant van zes meter over. Die hebben nu geen nut meer maar het zijn mooie souvenirs uit een vervlogen tijdperk.”

In de hoogdagen van de vrije radio hoorde je wel eens dat er één in beslag werd genomen. Is dat jullie overkomen?

“Neen, wij namen de nodige voorzichtigheid in acht. Zo zagen we er toch goed op toe om de radio- of tv-uitzendingen van de buren niet te verstoren. Het punt was dat vrije radio’s toen in de illegaliteit moesten werken en de politie aan je deur stond van zodra er een klacht was.”

Ik neem aan dat de piratenzenders van die dagen een voorbeeld waren voor jou toen?

“Zeer zeker. Ik was vooral een fan van Radio Mi Amigo en zeker van Sylvain Tack die met de zeezender van start ging. Hij was een selfmade man. Daar herkende ik me toch wel in.”

Hoe kijk je terug op die eerste periode van Radio Diamant?

“Het was een mooie tijd. Op het hoogtepunt telden we een dertigtal medewerkers die vaak een eigen programma hadden, hun cassette kwamen afleveren waarna de muziek gedraaid werd op de radio. De studio was in mijn huis, boven op de eerste verdieping. Dat was een grote ruimte die volgestouwd was met platenspelers, cd-spelers, een mengpaneel, cassettedesks… We waren echt goed uitgerust. Af en toe was er ook een live-uitzending en kwam er in onze studio een gast langs. Daarbuiten verzorgden we met een discobar huwelijksfeesten en andere vieringen. Al was eind de jaren negentig de fut er uit en ben ik er later mee gestopt. Nu ik er opnieuw mee begonnen ben, hoop ik nog lang te kunnen doorgaan.” (Freddy Vermoere)