VBRO-weerman Geert Naessens voortaan uitgebreider te horen

Sinds de start van de meteorologische lente op 1 maart is weerman Geert Naessens nog nadrukkelijker aanwezig op de VBRO. Voortaan brengt hij naast z’n vaste weerberichten ook een uitgebreid West-Vlaams weerpraatje op de piekuren van de dag.

Het West-Vlaamse weerpraatje van Geert Naessens is zeer populair. Dat beseft ook programmaleider Frederik Thomas. “Het weer is en blijft het gespreksonderwerp nummer één. Dat was in 1995 de reden om uit te pakken met een eigen radio-weerman voor de regio. Geert kwam ik op het spoor na een artikeltje in de krant, en korte tijd later ging hij aan de slag als VBRO-weerman. Ondertussen is hij dat al 28 jaar lang. Hij is niet meer weg te denken bij de Brugse Radio.”

En vanaf nu is hij dus nog meer te horen. “Met mijn uitgebreider weerpraatje op weekdagen via de VBRO kan ik de luisteraar, en dan meer bepaald de West-Vlaming, voortaan nog meer in detail informeren over het weer in de kustprovincie”, aldus Geert Naessens, die te horen zal zijn in de VBRO-Ontbijtshow omstreeks 7.45 en 8.45 uur, en op de middag rond 12.45 uur. In de avondspits brengt hij naast het actuele weer ook vooruitzichten.

“Dagelijks breng ik mijn weerberichten naar de mensen toe via diverse kanalen. Maar radio is daarbij nog altijd veruit het makkelijkste medium. Online-faciliteiten hebben nog al te vaak hindernissen en struikelblokken om handig te kunnen gebruiken”, zegt Geert Naessens. (ON)

Meer info: www.brugseradio.be.