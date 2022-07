VBRO Te Lande komt met 90 artiesten naar Merkem

Net zoals vorig jaar is er dit jaar opnieuw VBRO Te Lande op het domein van De Kippe in Merkem. VBRO Te Lande is een radioprogramma van VBRO radio dat van 8 juli tot en met 19 augustus wordt opgenomen, telkens op vrijdagnamiddag van 14 tot 18 uur. Het programma wordt de woensdag volgend op de opnames uitgezonden op de radio.

De Kippe in Merkem huisvest de VBRO en zet op die manier Merkem en de gemeente Houthulst op de kaart. Jan Depover, zaakvoerder van De Kippe, is zelf al heel lang met muziek bezig. Hij is bekend als dj bij Disco Speedo en als geluidstechnicus bij JDKM. “Ook op de VBRO-dagen ben ik geluidstechnicus van dienst”, vertelt Jan.

Bezoek uit heel Vlaanderen

“Het is intussen het derde jaar dat we gastheer zijn voor VBRO Te Lande. Heel wat artiesten vonden de weg naar De Kippe en zijn enthousiast over onze gemeente, het is goede reclame voor Houthulst. We krijgen hier bezoekers van heel Vlaanderen én onze eigen provincie over de vloer. Mensen die komen genieten van de muziek en houden van een lekker hapje en een fris drankje komen iedere keer opnieuw. Het programma is ontzettend populair, de toegang is gratis, de sfeer ongedwongen en gezellig en vooral de artiesten staan vlakbij. Ideaal voor hun fans dus.”

“Paul Bruna ontvangt telkens 12 of 14 artiesten die hun nieuwe single komen voorstellen”

Presentator van het populaire programma is Paul Bruna, die vier uur aan een stuk met zijn gekende flair alles aaneen praat. “Paul Bruna ontvangt telkens 12 of 14 artiesten die hun nieuwe single komen voorstellen, een primeurtje voor de aanwezigen. Dan maken ze ook hun toekomstplannen bekend of komen ze even babbelen over hun loopbaan”, vertelt Jan. “Naast de babbel is er telkens ook een mini-optreden voorzien van de artiesten. Iedere keer komt ook een special guest langs, een BV die ook even over zijn leven en toekomst komt vertellen.”

VIP-plaatsen

De toegang tot het evenement is gratis zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Er zijn ook VIP-plaatsen beschikbaar. Die zijn voorbehouden aan wie ’s middags van een maaltijd komt genieten in De Kippe. Wil je zeker zijn van een plaatsje, neem dan contact op met De Kippe via het nummer 051/ 54 40 48.

Op vrijdag 8 juli start Paul Bruna met het ontvangen van Luc Steeno, John Terra, Jan Wuytens, Salim Seghers, Jordy Vannet, Frank Valentino, Jacco Ricardo, Herr Seele, Feestzanger René, Mieke en Francis Faber, Alwin en Jennifer Berton. Op 15 juli zijn dat Vanessa Chinitor, Dirk Bauters, Lia Linda, Frank Galan, Jason Bradley, Benny Scott, Kitana, Dirk Duval, Roosje Dries, John Horton, Hanny D, Bertje Vermeire, Koen Dewulf, Conny Brooks en Mieke D.