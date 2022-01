Vanaf maandag kun je ook bellen (op eigen risico) naar ‘Hallo met Jarno’ op MNM

Jarno Boone, de uit Eernegem afkomstige entertainer en presentator, heeft een nieuw eigen programma dat morgen bij MNM al in de ether gaat. In ‘Hallo met Jarno’ mogen luisteraars met de gekste verhalen bellen naar presentator Jarno Boone. “Op eigen risico natuurlijk. Want wat ik doe met hun verhaal, daar hebben ze geen vat op”, klinkt het enthousiast.

Sinds september vorig jaar presenteerde Jarno Boone al MNM Late Night. “Ik deed dat samen met drie andere mensen, maandag was mijn dag. Nu loopt het nieuwe programma in hetzelfde tijdsblok opnieuw van maandag tot donderdag, maar ben ik iedere dag op post. De eerste twee weken is het zelfs te horen van maandag tot woensdag tussen 20 en 22 uur. Zo hopen we heel wat luisteraars warm te maken om daarna weer over te schakelen naar het laatavondblok.”

Hallo met Jarno biedt wat de naam van het programma zegt. “Mensen mogen me bellen met de zotste verhalen. Op mijn manier zal ik daarmee aan de slag gaan. Het is de bedoeling om het grappig te houden. En er zal natuurlijk niet enkel gebeld worden, er wordt ook muziek gedraaid.”