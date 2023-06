Topradio op bezoek in Zorghotel H. Hart in Kortrijk: “De leukste werkplek van Vlaanderen”

Donderdagmiddag was de muziekzender TOPradio te gast in Zorghotel H. Hart. Het zorghotel won deze week de lunchbeat-wedstrijd van TOpradio. “Muziek, ijsjes, zon en samen zijn met de collega’s. Wat willen we nog meer”, zegt verantwoordelijke Valerie Vendendriessche.

Donderdag 8 juni is het de Dag van het Werkplezier. Daarbij verwennen TOPradio en Tempo-Team de plezierigste werkgever met beats en ijsjes. Zij gingen afgelopen week op zoek naar de werkplek met het meeste werkplezier en dat werd Zorggroep H. Hart en het Zorghotel. Luisteraars konden verhalen insturen waarom hun werkplek zo leuk is. De meest originele/meest aangrijpende en fijnste verhalen werden gekozen door de redactie van TOPradio. Uit een 150-tal inzendingen konden vervolgens vier bedrijven meedingen naar de hoofdprijs: een heuse lunchbeat met TOPradio. Op maandag 5 juni namen zij het tegen elkaar op tijdens een karaoke-spel waarbij alle collega’s driemaal een lied moesten verder zingen. Aan het einde van de dag kwamen luisteraar Valérie Vandendriessche en haar collega’s bij Zorggroep H. Hart uit Kortrijk als winnaar uit de bus. “We mochten al onze werknemers, goed voor 295 man, tijdens de middagpauze verwennen met een gratis ijsje en een live radio-uitzending”, vertelt Valerie. “Het is een unieke gelegenheid om al deze mensen te bedanken en zo een hart onder de riem te steken voor hun dagelijkse inzet en hun zeer goede zorgen voor onze inwoners. Gratis ijsjes van Tempo-Team Flex of Fix ijskar en de dj’s Laura en Koen met hun dj-set vielen in de smaak.”

Beter in hun vel

“Met deze actie wilden we het belang van werkplezier graag onder de aandacht brengen. Werkplezier zorgt er namelijk voor dat werknemers beter in hun vel zitten, productiever zijn en langer bij dezelfde werkgever blijven”, zegt Wim van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team. “Om daartoe te komen is het belangrijk dat werkgevers inzetten op de zogenaamde ‘werkpleziercocktail’ van balans, inhoud en groei. Bedrijven en organisaties waar de mensen veel plezier beleven aan hun werk zijn ook aantrekkelijker om nieuw talent aan te trekken.”