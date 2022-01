StuBru trapt Week van de Belgische Muziek op gang in Kortrijk

De ochtendploeg van Studio Brussel gaf maandagochtend de aftrap van de Week van de Belgische Muziek. Dit keer vanuit een studio aan de Leiestraat in Kortrijk. Presentators zijn Fien Germijns en Thibault Christiaensen.

Studio Brussel is niet voor de eerste keer aanwezig in Kortrijk. Eind 2019 was de zender hier voor de Warmste Week. “We hebben sinds dan iets met Kortrijk”, lacht Fien Germijns. Het is de allereerste keer dat de Week van de Belgische Muziek vanop locatie uitzendt. “Dat lag een beetje voor de hand na onze mooie ervaring met de Warmste Week. Kortrijk is een goede bodem voor veel goede muziek. Denk maar aan Ozark Henry, Balthazar en Amenra. Kortrijk bruist van het leven en van de goede muziek.”

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en Mickael Karkousse, de frontman van Gooze waren speciale gast. “We zijn een goede Muziekstad met goede bands en goede muzikanten. Muziek zit in het DNA van onze stad”, getuigt de burgemeester. “We zijn bijzonder blij dat we een ‘etalage’ konden geven aan Studio Brussel.”

Kortrijk bruist van het leven en van de goede muziek

Mickael Karkousse is opgegroeid in Kortrijk, met name onder meer aan het Schouwburgplein en het Prinses Marie-Joséplein in de wijk Sint-Jan. “Kortrijk omarmde ons van in het begin. We zijn goed omringd geweest, vooral in Café Den Trap. We zijn daar een beetje muzikaal opgevoed. We ontdekten er de Kortrijkse cultband Definitivo’s. We kenden ook De Kreun in Bissegem. We hadden altijd wel een reden om muziek te maken en op te treden. Ik herinner mij de kleine optredens in Den Trap, dat voor 150 man. Dat was altijd bijzonder.”

Belgische muziek

Studio Brussel zendt het programma uit onder de noemer #ikluisterbelgisch. “Dat is de hele week lang de beste Belgische muziek die we laten horen nog tot en met 4 februari”, aldus Fien. Gastheren zijn de stad Kortrijk en Wilde Westen. “Op het programma staan naast onze reguliere programma’s ook de finale van De Nieuwe Lichting vanuit de concertzaal van Wilde Westen in Kortrijk en dit van 16 tot 19 uur. We maken ook reportages vanop muzikale plaatsen in de stad.”

Studio Brussel heeft ook elke dag enkele Belgische artiesten te gast. “Zij brengen elk hun favoriete plaat mee. Die 100 platen zetten we dan in onze platenkast. Wie deze week goed luistert, komt te weten hoe je die collectie kan winnen op vrijdag om 18 uur”, besluiten de presentators Fien en Thibault.

De uitzendingen zijn live te volgen via de StuBru-app of via 102.1 FM, elke dag van 6 tot 22 uur en op vrijdag tot 19 uur.