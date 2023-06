Stijn Defoirdt in komische podcast ‘Shht, de gebuurs’: “Zelf al veel leute gehad”

Sabine, Nadine en Nicole komen elke woensdagavond samen voor een bubbeltje en een West-Vlaams babbeltje. Dat is de insteek van de schitterende improvisatiepodcast Shht, de gebuurs, waarin de uit Torhout afkomstige Stijn Defoirdt de rol van Nicole op zich neemt. Er staan al zes afleveringen online en bij momenten zijn die echt wel hilarisch. “We verdienen hier niets aan, maar dat hoeft ook niet”, zegt Stijn. “We hebben zelf al veel leute gehad.”

De twee kompanen van Stijn zijn Katrijn Devlaminck (30) uit Tielt en Bram Vuylsteker (31) uit Wervik. Allen wonen nu in Gent. Katrijn werkt bij de vzw Uilenspiegel, die schoolondersteuning geeft aan kwetsbare gezinnen. Bram heeft als podcastproducer en copywriter zijn eigen bedrijfje Vedetski. Stijn, net 30 geworden, is de zoon van Karel Defoirdt en Ann Declerck uit de Beckhofstraat in Torhout. Hij heeft ruim zes jaar als journalist voor het VTM-nieuws gewerkt en als nieuwslezer voor HLN en de radiozenders Qmusic en Joe. Sinds januari is hij een andere toer opgegaan en in dienst getreden van het productiehuis Geronimo: als eindredacteur van het tv-programma Helden van Hier. Momenteel is hij met de opnames bezig over de politie van Aalst.

Een blonde met dikke lippen

Hoe de podcast Shht, de gebuurs ontstaan is? Stijn: “Al zeverend. Katrijn, Bram en ik hebben elkaar leren kennen aan de Arteveldehogeschool, waar we allen journalistiek gestudeerd hebben. Als we samenkomen, imiteren we weleens figuren die we kennen uit onze jeugd in West-Vlaanderen. En dan vallen er van die typische dialectuitdrukkingen. Onze vrienden vonden het hilarisch als we die typetjes speelden en spoorden ons aan om er iets mee te doen.”

“Ik vertolk Nicole, een zelfstandige, zowel qua beroep als qua persoonlijkheid. Ze is uitbaatster van een volslankboetiek, fictief gebaseerd op Sodrie in Torhout, en heeft een dochter Sarlotje. Haar man Dirk laat haar in de eerste aflevering in de steek, maar ze blijft niet bij de pakken zitten. Want als zelfstandige heb je daar geen tijd voor. Nadine, vertolkt door Bram, is rijk getrouwd met Philippe en ontfermt zich over wat papierwerk. Lees: veel babbelen en weinig doen. Ze reist op en af naar Tenerife en leert Spaans in avondles. Sabine, de rol van Katrijn, werkt aan het loket van de dienst Burgerzaken en leunt aan tegen een burn-out. De drie vriendinnen spreken elke woensdagavond af terwijl hun mannen tennissen en vertellen over de beslommeringen van de week. Over echtgenoot Dirk die er vandoor is met een blonde met dikke lippen en Nicoles dure Samsoniet-valieze meegenomen heeft. Over de spataders van Sabine en een vervallen waardebon bij Lingerie Tanja, alweer een Torhoutse link. We springen van de hak op de tak.”

Volledige improvisatie

“We hebben voor elke aflevering, die ongeveer een kwartiertje duurt, een rode draad, maar voor de rest is het volledige improvisatie. We spreken ook écht op een woensdag af, elk met een micro in de hand, en blijven van het begin tot het einde in onze rol. Soms gieren we het uit van het lachen. Omdat het improvisatie is, flap je er van alles uit en kunnen Torhoutenaren veel herkennen. Van de volslankboetiek en de lingeriezaak tot Nicole die graag gaat lunchen in restaurant De Beiaard.”

Via Spotify of Apple Music

“West-Vlamingen roddelen wel, maar niet te opvallend of te luid, want de gebuurs zouden het kunnen horen. We drinken graag een bubbeltje en vertellen al eens een vuil mopje, maar niet te zot of te wild. We geven commentaar op elkaar, maar het zijn meer ondergrondse steken. De nieuwe coupe van Sabine is bijvoorbeeld speciaal en niet lelijk en de groene verf in haar living is fris en ne keer iets anders…”

“Bram heeft de eerste zes afleveringen gemonteerd en een website gemaakt. Je kunt de podcast beluisteren via Spotify of Apple Music. We verdienen hier niets aan, maar dat is ook de bedoeling niet. We hebben er gewoon heel veel leute mee.”

“Hoe het eindigt met echtgenoot Dirk en of ik als Nicole mijn valieze nog terugzie, mag ik niet verklappen. Dat zal in de nieuwe afleveringen wel duidelijk worden.” (lacht) (Johan Sabbe)

Info: www.vedetski.com