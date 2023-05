Sarah Mylle (29) ruilt radiostudio om voor kleuterklas: “Na mijn burn-out ben ik vertrokken bij Qmusic”

Van 2016 tot 2021 kon je Sarah Mylle uit Ieper op de meest onmogelijke uren horen op Qmusic, ’s morgens vroeg, ’s avonds laat of ‘s zomers in het Q-Beach House. De vele eenzame uren, stress én de coronacrisis, deden haar kiezen voor een carrièrewending. “Kleuterjuf zijn, dat zie ik mezelf wél lang doen.”

Halfweg ons gesprek bij het vroegere openluchtzwembad stopt een auto en schuift een vensterraam naar beneden. Sarah Mylle (29) herkent meteen tante Hedwige. “Mijn papa heeft heel veel broers en zussen, dus ik kom hier altijd wel een tante of een nonkel tegen”, lacht Sarah, die opgroeide in Ieper, maar al van haar vijftiende naar Brugge en vervolgens Brussel en Gent trok. “Ik kom eigenlijk wel veel naar Ieper. Sowieso om mijn ouders te bezoeken, ook al woont mijn mama nu in Poelkapelle. Drie weken geleden stond ik samen met mijn papa op de rommelmarkt achter het station. Mijn mémé woont ook nog in het centrum.”

De meeste mensen kennen jou van Qmusic. Hoe ben je daar terechtgekomen?

“Ik had altijd een liefde voor spreken en babbelen. Ik heb heel lang gezocht naar wat ik wou doen. Eerst wilde ik actrice worden en toen stootte ik op radio. Dat vond ik supertof: bezig zijn met mijn stem, voor een publiek, creatief zijn… In 2016 deed ik mee aan de Q-academy, een soort wedstrijd waarbij je proeven moest doen: een improvisatieproef, een stemtest, een gesprek met de bazen over je radiovisie… Van een honderdtal deelnemers gingen we naar acht en volgde een traject van een paar maanden met een coach, in mijn geval Wim Oosterlinck. Ik leerde enorm veel van hem. Niet alleen over radio, maar ook over andere belangrijke levenslessen, zoals dat je moet gaan voor wat je wil en dat je moet durven risico’s nemen. Op het einde werden er contracten uitgedeeld. Maureen Vanherberghen en ik waren de twee die dan in de zomer mochten beginnen.”

“Luisteraars op de radio zie ik niet reageren op mijn stem, kleuters wél”

Je presenteerde wel niet op de gemakkelijkste uren.

“Ik heb van alles gedaan. Heel lang ’s ochtendsvroeg van 4 tot 6 uur, maar ook ‘s nachts van middernacht tot 2 uur. Dan ben je daar vaak helemaal alleen, maar ik vond het ook interessant om te horen wie er nog allemaal wakker was, bakkers die aan het werken zijn, of truckers die de baan op zijn.”

Sinds 2021 ben je gestopt bij Qmusic. Waarom?

“Ik heb een burn-out gehad. Dat liep voor mij ook wel samen met corona. Ik denk dat veel mensen zich daar wel in kunnen herkennen. Corona kwam en ik moest zoveel werken, het was gewoon echt te veel geworden. Ik had ook zoiets van: ik ga richting de dertig, wat wil ik eigenlijk doen met mijn leven? Het was tijd voor iets helemaal nieuws en een half jaar nadat ik gestopt was, begon ik aan de opleiding kleuteronderwijs. In juni studeer ik af.”

Waarom koos je voor kleuteronderwijs?

“Onder andere omdat ik creatief wil bezig zijn. En werken met kinderen geeft mij enorm veel voldoening. Het is een compleet andere job, maar de creativiteit die me aantrok bij radio kan ik er ook wel in kwijt. Voor een klas staan, mijn stem gebruiken. Aangezien ik in Gent voor de klas zal staan, word ik ook geconfronteerd met meertaligheid. Ik vind het interessant om mijn ervaring van de radio te kunnen meepakken naar de kleuterklas.”

Mis je de spotlights niet?

“Vroeger stond ik achter de micro en luisterden heel veel mensen, maar je ziet hen niet. Als ik nu onnozel doe voor een groep kleuters, dan zie ik hun gezichtjes opleven. Kleuters kunnen hun emoties niet verbergen en ik vind dat zo zalig. Eigenlijk is dat ook een soort spotlight. Zoals vroeger radio mijn passie was, is het nu echt wel geshift naar werken met kinderen. Ik vind het zalig wat ik nu doe en ik heb het gevoel dat er een aantal puzzelstukken voor mij in elkaar vallen. Ik heb nu echt iets gevonden dat ik me heel lang zie doen.”

Wat waren de hoogtepunten van vijf jaar Qmusic?

“Ik heb ooit live op de radio een tattoo laten zetten. Er was een luisteraar die vertelde dat hij een tattoo had gezet van de naam ‘Sarah’, of zo. Wij waren aan het zeveren en voor ik het wist had ik de belofte gemaakt dat ik ook een tattoo ging zetten. Na de uitzending wilden de mensen van het onlineteam een actie op poten zetten waarbij ik bij 20.000 likes effectief de tattoo zou laten zetten. Ik zei: ça va, en twee uur later zaten we er al aan. Ik koos voor een soort van ondergaande zon. Het moest een beetje het Q-Beach House representeren en ik dacht: dat is ook niet te belachelijk.” (lacht)

Waarom koos je om af te spreken bij het openluchtzwembad?

“Dat is pure nostalgie. Ik groeide op in de Pilkemseweg vlakbij en papa en ik kwamen heel vaak zwemmen. Ik zie het nog allemaal voor mij, die kotjes om je om te kleden… Al ziet het er vandaag wellicht helemaal anders uit. Toen ik pas samen was met mijn vriend Mattis vond ik het tof om hem mee te nemen naar Ieper en alle mooie plekjes te tonen, zoals de Verdronken Weiden. Ieper is dan ook een mooie en groene stad waar je plekjes kan vinden om jezelf te verliezen. Ik denk dat ik altijd een Ieperling in hart en nieren zal blijven.”