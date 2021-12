Roeselare is thuishaven van de eerste volledig vrouwelijke radiozender

De radiowereld is een nieuwe zender rijker. Het digitale ‘Pink!’ is de eerste volledig vrouwelijke zender van Vlaanderen en wil zo snel mogelijk vaste voet aan grond krijgen binnen de sector. “Tegen volgende zomer moeten we op kruissnelheid zitten”, zegt initiatiefnemer Lennart Creeël.

Het idee voor ‘Pink!’ is amper een maandje oud, maar de zender is nu al in de ether. Of beter: de digitale wereld. Het eerste op en top vrouwelijke radiostation van Vlaanderen is enkel online te beluisteren, maar wil zo snel mogelijk tot een vaste waarde uitgroeien, zegt initiatiefnemer Lennart Creeël (39).

Blinde vlek

Hij runt Brands BV, gespecialiseerd in merkdistributie en communicatie. “In Nederland en de Verenigde Staten is een volledig vrouwelijke radiozender al langer actief, bij ons is dat nog een blinde vlek. Daar wilde ik verandering in brengen”, legt Lennart uit.

Begin volgend jaar willen we onze studio in R. Plaza uitbouwen

Het opzet is duidelijk: een digitale radiozender voor en door vrouwen. “Zo zullen we enkel muziek van vrouwelijke artiesten draaien van Aretha Franklin over Kosheen en P!nk tot Billie Ellish en moeten ook alle stemmen vrouwen zijn.”

Elke Vlaamse vrouw

Sinds 17 december is ‘Pink!’ live, vanaf januari moet het programmaschema uitgebouwd worden en zullen ook de dames bekend raken die mee aan boord van dit verhaal stappen. “Bedoeling is dat elke Vlaamse vrouw haar gading bij ons vindt. Het gamma aan onderwerpen zal dan ook heel breed gaan: écht alles waar dames in geïnteresseerd kunnen zijn, zal bij ons de revue passeren. Daarnaast zullen we ook de actualiteit en meest interessante topics van de dag behandelen. We zullen geen blad voor de mond nemen.”

De eerste reacties op ‘Pink!’ zijn lovend, valt te horen. “Begin 2022 willen we onze radiostudio in R. Plaza uitbouwen en tegen volgende zomer willen we volledig op kruissnelheid zitten. Over marktaandelen spreken we ons niet uit, we willen rustig groeien en een blijver worden, met een duidelijke focus op onze doelgroep: alle vrouwen van Vlaanderen.”

‘Pink!’ is te beluisteren via www.pinkradio.be en de Radio Player-app.