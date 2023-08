Radiopresentatrice Michèle Cuvelier (31) blikt terug op hevige relatiebreuk: “Een lief verloren, maar mezelf gewonnen”

Deze zomer is voor StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier (31), afkomstig uit Ardooie, een groot contrast met vorig jaar. Toen ging ze door een “gruwelijke relatiebreuk”. Dat vertelde ze in een interview in Humo. “Ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen.”

In april 2022 vertelde Michèle in een interview met KW Weekend voor haar dertigste verjaardag over haar werk, muziek en ouder worden. Slechts enkele maanden later ging de ambitieuze presentatrice door een “gruwelijke breuk” na een relatie van zes jaar. Een jaar later blikt ze erop terug bij Humo.

“De breuk kwam heel onverwacht. Het speelde zich allemaal af tijdens de festivalzomer van vorig jaar”, vertelt Michèle. “Daarom heb ik dit jaar al heel wat mijlpalen beleefd en die doen me meer dan ik had verwacht. Straks is het weer Pukkelpop, waar ik het nekschot kreeg.”

Rechthouden

Maar Michèle wilde zich ergens ook trots rechthouden. “Mijn ex en ik zijn lang collega’s geweest, hè. Er zat een dolk in m’n hart en eentje in m’n rug, maar niemand zou me erop kunnen betrappen dat ik die naar de studio meenam. Het is ook gewoon niet gezond, je woede vrijlaten op de werkvloer. Afgelopen winter ben ik wel meerdere keren in m’n auto gaan zitten om te roepen. Lúíd te roepen.”

“Een maand na de breuk meedoen aan ‘De allerslimste mens ter wereld’ was zwaar”

Ze geeft ook toe dat het niet slim was om een maand na de breuk mee te doen aan de opnames van ‘De allerslimste mens ter wereld’. “Ik zat daar in een waas van pijn en verdriet. Ik deed Pingu na om tien seconden te winnen, maar geloof me: je wilt zoiets niet doen als op dat moment je hart verbrijzeld is.”

Gedragen door muziek

Michèle beleefde de winter vol verdriet. “Heel lang was het: mijn yogamat, mijn kersenpitkussens en ik. En de muziek, natuurlijk, de muziek: meer dan ooit werd ik gedragen door die liefde van me. Het is pas sinds het begin van de zomer dat ik weer mensen zie, dat ik vrienden opzoek.”

“Elk verlies heeft ook een winst en ik heb mezelf gewonnen”

“Maar elk verlies heeft ook een winst. Eén jaar later is de heldere conclusie: ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen. Die breuk heeft erin gehakt, plots was alles wankel, absurd en slecht belicht, maar soms maken mensen nu eenmaal op een destructieve manier duidelijk dat aan iets een einde moet komen.”

“Als er fucked-up shit is gebeurd, hóéf je je niet meteen tot de nuance te bekeren. Maar na verloop van tijd moet je wel proberen om het hele schilderij te bekijken. Dat ben je in de eerste plaats aan jezelf verplicht, maar ook aan de ander. Want die heeft natuurlijk ook een verhaal, ook een geschiedenis die hem bepaalt. En er bestaat niet zoiets als één droge waarheid over een liefdesbreuk.”