Radio2 Weekwatchers op 4, 11, 18 en 25 maart in CC Scharpoord in Knokke-Heist

Op zaterdag 4, 11, 18 en 25 maart, telkens van 8 tot 10 uur, kan men in CC Scharpoord in Knokke-Heist tijdens een ontbijt opnieuw genieten van de live uitzending van Radio2 Weekwatchers.

Presentator Ruben Van Gucht overloopt dan met een Weekwatcher de grote en kleine actualiteit van de week: welk nieuwsfeit(je) is de gast opgevallen, heeft haar/hem verbaasd, ontroerd, wakker doen liggen?

Deze bekende Vlamingen komen al zeker langs: 4 maart: Erhan Demirci, Mathieu & Guillaume, Frank Deboosere. Op 11 maart: Gene Bervoets, Joost Van Hyfte, Mathieu & Guillaume, Frank Deboosere. Op 18 maart: Hetty Helsmoortel, Sven de Leijer, Mathieu & Guillaume, Frank Deboosere en op 25 maart: Stef Bos, Piv Huvluv, Mathieu & Guillaume, Frank Deboosere.

Prijs: 19,5 euro per persoon, inclusief ontbijt met vers fruitsap én op 4, 11 en 18 maart een toegangsticket tot het belevingscentrum Hey in Heist. Op 25 maart heb je met je toegangskaart van 10 tot 11 uur toegang tot de fototentoonstelling van Rankin in CC Scharpoord. Tickets kunnen aangekocht worden tot op donderdag om 16 uur voor de uitzending. (DM)