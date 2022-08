Radio2 gooit ochtendblok om en verkast regionaal nieuws naar de website

Peter Van de Veire wordt vanaf begin 2023 dé ochtendstem van Radio2. Dat betekent dat het regionaal blok flink afgekalfd wordt.

Nadat hij afscheid nam van radiozender MNM keert presentator Peter Van de Veire nu terug naar de radio, richting Radio2. Tussen 6 en 9 uur gaat hij straks een nationale ochtendshow maken. “Het is een voorrecht om Vlaanderen elke ochtend wakker te maken en oprecht ‘Goeiemorgen!’ te mogen zeggen. Een ochtendshow maak je in 2023 niet alleen. Je maakt die met een ploeg én vooral met álle luisteraars van Vlaanderen. Van Alken tot Zeebrugge.”

Een nationaal programma, dat betekent dus dat de huidige regionale blokken op de schop gaan. Of toch op de radio. “Regionaal nieuws is een ongelofelijk succes op VRT NWS”, weet Liesbet Vrieleman, directeur informatie. “Dagelijks lezen meer dan 250 000 mensen de regionale verhalen op de website en in de app van VRT NWS, een cijfer dat blijft stijgen. We zijn blij dat we dat verder kunnen uitbouwen, samen met Radio2.” Met andere woorden: het regionale nieuws verkast vooral naar online.

Besparingen

Een bittere pil voor regionale presentatoren als Jens Lemant. Hij werkt al meer dan tien jaar voor Radio2, waar hij al bijna 5 jaar de ochtend doet. Hij was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Wat het betekent qua jobs, is ook nog niet helemaal duidelijk. Het is geen geheim dat de VRT de knip houdt op hun uitgaven en dat er mensen afvloeien in de komende jaren.

Online ontstond er alvast heel wat beroering. Bij de aankondiging op Facebook werd VRT meteen overspoeld door reacties van misnoegde luisteraars.

Later meer…