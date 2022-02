Radio Meteor klaar voor de toekomst: vanaf maart op DAB+

Binnenkort breidt lokale radiozender Meteor, met frequenties in Aalter en Tielt, zijn uitzendmogelijkheden uit. Tegen begin maart voorziet Radio Meteor een nieuwe FM-antennesite en zal de radiozender ook te horen zijn op DAB+.

Door deze twee aanpassingen zal de zender nog een heel stuk beter te ontvangen zijn in Oost- en West-Vlaanderen.

Radio Meteor bereikt ook steeds meer luisteraars. Met hun frequenties in regio Aalter en regio Tielt, haalt de zender nu bijna 30.000 luisteraars.

DAB+

Radio Meteor zal dus vanaf eind februari, begin maart, te horen zijn via DAB+ in een groot deel van West-Vlaanderen. Het is een project waarbij 15 lokale radiozenders uit West-Vlaanderen samen werken om zelf als provider te fungeren, met antennesites in Brugge, Roeselare en Torhout.