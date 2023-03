Radio Be One pakt uit met nieuwe studio en programma’s

Radio Be One heeft dinsdag een nieuwe livestudio geopend. “We willen daarmee de interactie met de luisteraars versterken”, zegt Geert De Lombaerde. Er zijn ook nieuwe programma’s.

“Een livestudio in het hart van de stad kon niet ontbreken”, zegt Geert De Lombaerde. Hij heeft meer dan veertig jaar radio-ervaring en is al jaren de man achter Radio Be One. “Muziek voor een volwassen publiek, regionaal nieuws, het kustweerbericht en het Belga-nieuws vormen de basis van onze programma’s”, luidt het. De studio bevindt zich in de Serruyslaan 76, vlak bij het stadhuis. “Voor de realisatie werkten we samen met verschillende firma’s en onze studiotafel werd gemaakt door het VTI uit Oostende, dat daarmee een prijs won”, zegt Geert.

En de trots is gepast. De nieuwe studio is state-of-the-art: mengtafels en muziek worden digitaal aangestuurd, er is een interviewtafel met ledverlichting, inclusief blauwe lichthemel en logowand.

Geert kondigde ook nieuwe programma’s aan: journalist Jeroen Vercruysse (Focus/WTV) brengt vanaf volgende maand elke middag tussen 12 en 13 uur een nieuwsprogramma. Ook Dieter Troubleyn (acteur, zanger en radiopresentator) vervoegt het team: hij zal elke ochtend tussen 10 en 12 uur te horen zijn.

Sterke band

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) opende de studio: “Ik merk dat voor de mensen nieuws uit de stad en wijk waar ze wonen zeer belangrijk is. Radio is een toegankelijk medium en heeft geen drempel. Het lokale nieuws is heel belangrijk voor de democratie en zorgt voor een band met de mensen die het beleid voeren. Radio Be One vult dat in met programma’s dicht bij de mensen.”

Be One schakelt een versnelling hoger en organiseert opnieuw de verkiezing van de Stadsfiguur en brengt de komende maanden ook live-uitzendingen op locatie. “We hebben nog aparte kanalen met muziek uit de seventies, eighties en Franse muziek.”

Be One is te beluisteren op 107,4 (Oostende) en 105,6 (De Haan), via Telenetkanaal 941 en via Carplay. (EFO)