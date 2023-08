Radio 2 Weekwatchers opnieuw vier weken lang vanuit Knokke-Heist

Elke week overloopt Ruben Van Gucht op zaterdag tussen 8 en 10 uur met een Weekwatcher de grote en kleine actualiteit van de week: welk nieuwsfeit(je) is de gast opgevallen, heeft haar/hem verbaasd, ontroerd, wakker doen liggen? Vanaf 2 september zijn de Radio 2 Weekwatchers opnieuw vier zaterdagochtenden te gast in Knokke-Heist.

Je kan de uitzending op zaterdag 2 en 16 september live bijwonen in het burgemeester Graaf Leopold Lippenspark in de Radisson lounge van Royal Knokke Football Club. Op zaterdag 9 en 23 september trekken Ruben & Co naar het strand, want dan vinden de uitzendingen plaats vanuit Anemos Beachclub in Duinbergen. De prijs per ticket is 19,90 euro per persoon, inclusief een uitgebreid ontbijt met warme dranken. Ontvangst met ontbijt is voorzien vanaf 7.45 uur. De live uitzending begint om 8 uur en duurt tot 10 uur.

Er komen tijdens de uitzendingen heel wat bekende Vlamingen over de vloer en er zijn ook live optredens. Op 2 september zijn alvast de Starlings, Joeri Cortens en weerman Bram Verbruggen van de partij. Op 9 september zijn naast weerman Bram ook Helmut Lotti en Stijn Meuris present.