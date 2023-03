Qmusic trapt JEZ!-feestweek op boot aan de Bargeweg in Brugge af

Qmusic trapt zijn JEZ!-feestweek op maandag 27 maart af met een varende radiostudio op een boot aan de Bargeweg in Brugge. Er wordt van op die plek live uitgezonden, bekende artiesten en lokale groepen treden op. En de luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen en zo jongerencollectief JEZ! steunen.

JEZ! is een jongerencollectief dat de spotlights weer volop op jongeren wil zetten. Dat doet ze door thema’s waar jongeren wakker van liggen op de kaart te zetten, jongeren aan het woord te laten en hun stem te verspreiden en door coole dingen te organiseren waar jongeren kunnen samenkomen.

Varende radiostudio

Radiozender Qmusic steunt JEZ! met een feestweek van 27 tot 31 maart. Met bekende artiesten, tal van verzoekjes en een varende radiostudio. Volgende week maakt Qmusic live radio vanop de JEZ!-boot die vijf steden en gemeenten aandoet: Brugge, Deinze, Aalst, Boom en Antwerpen. Leg die dansschoenen maar klaar, zegt Qmusic, want het wordt een stevig feestje!

De Q-dj’s draaien tijdens de JEZ!-feestweek immers volledig op verzoek. Een nummer aanvragen kan vanaf vandaag via qmusic.be of de Q-app. De luisteraars kunnen daar een liedje kiezen en een gift doen om JEZ! te steunen.

Q-dj’s

Deze enthousiaste Q-dj’s zullen er tijdens de JEZ!-feestweek een stevige lap op geven:

6u-10u: Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zetten de dag in met een knal!

10u-13u: Matthias Vandenbulcke en Emma Salden houden het feestje op gang met de beste muziek!

13u-16u: Sean Dhondt en Ulrike D’hauwer loodsen je door de werkdag!

16u-19u: Vincent Live eindigt de werkdag met veel toeters en bellen!

19u-22u: Jana De Wilde start de avond met een heus feestje!

22u-00u: Afterclub De Cock gooit álle remmen los!

Elke dag wordt de opwarming gedaan door een jong dj-talent. Zij werden geselecteerd in de JEZ! dj-battle tijdens het programma van Jana De Wilde. Elke avond zal ook Q-dj Dimitri Wouters tussen de verschillende optredens door zijn beste beats draaien.

Bargeweg

Op maandag 27 maart meert de JEZ!-boot aan in Brugge aan de Bargeweg. Het programma ziet er als volgt uit:

16u00: lokaal dj-talent

17u30: The Starlings

18u35: Coely

19u30: Henri PFR

20u30: Dimitri Vegas & MATTN

21u00: Team DAMP

Iedereen is elke dag van de JEZ!-feestweek welkom op het terrein vanaf 15 uur. De optredens starten vanaf 16 uur en daarnaast zal er op elke locatie waar de JEZ!-boot aanmeert ook coole animatie voorzien zijn. Dit groot feest is helemaal GRATIS voor iedereen.

De hele feestweek zal live te volgen zijn via de kanalen van Qmusic. De planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Op www.jezofficial.be is behalve de volledige line-up binnenkort ook alle praktische info beschikbaar met betrekking tot de bereikbaarheid van elke locatie, timings en andere nuttige weetjes om de JEZ!-feestweek optimaal te kunnen beleven.