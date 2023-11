Play Nostalgie maakt live radio in Roeselare tijdens eindejaar

Play Nostalgie neemt een prominente plaats in binnen het eindejaarsgebeuren in de Rodenbachstad. In het Play Nostalgie Wintercafé kan je al vanaf vrijdag 8 december een originele foto nemen in de photobooth. In de week voor Kerstmis komen Leen Demaré en Michael Joossens er live de avondspits uitzenden en op zaterdag 23 december zijn er de Candlelight-sessions: een unieke combinatie van Gospel en Popclassics gastoptredens van Paul , Mentissa en Jasper Steverlinck.

Presentatoren Leen Demaré en Michaël Joossens zullen van maandag 18 tot en met vrijdag 22 december van 16 tot 19 uur live radio maken vanuit het Play Nostalgie Wintercafé op de Grote Markt. Iets waar ze naar eigen zeggen enorm naar uitkijken. “De eindejaarsperiode is sowieso een leuke periode om radio te maken”, vertellen ze. “Er is immers veel gezelligheid en dat zal in Roeselare ongetwijfeld ook het geval zijn. We brengen passende onderwerpen, waar mogelijk met een lokale toets. De goesting om er een fijne week van te maken is erg groot!”

Kersttoppers

“Op muzikaal vlak brengen we enkele kersttoppers, maar ook tal van klassiekers, een mooie mix. Of we een favoriet kerstnummer hebben? Voor mij is dat Driving home for Christmas van Chris Rea. Dat nummer heeft alles voor mij. Veel meer dan bijvoorbeeld All I want for Christmas van Mariah Carey”, lacht Michaël. “Ik heb het meer voor de echt oude klassiekers. Van Bing Crosby tot Dean Martin of Frank Sinatra”, aldus Leen. “Het is de bedoeling dat de mensen langskomen om hallo te zeggen. Die interactie is steevast een meerwaarde”, aldus Michaël. “Het zal de eerste keer zijn dat ik in Roeselare kom, maar ik heb alvast veel zin om voor onze radioshow de prachtige winkelstraten in te duiken met Leen!” Voor Leen Demaré is de Rodenbachstad geen onbekende. “Ik kwam destijds tijdens de vakanties vaak bij mijn mémé in Torhout en winkelen deden we in Roeselare. Het is een echte shoppingstad! Ik heb hier ook nog radio gemaakt.”

Op 23 december zijn er dan de Candlelight-sessions in het Klein Seminarie met Paul Michiels, Jasper Steverlinck en Mentissa. “Zij zullen twee keer optreden vergezeld van een gospelkoor en brengen een mix van eigen songs en classics in een gospelversie, dit alles in een magisch jasje”, klinkt het. Tickets voor het concert kan je winnen door naar Leen en Michaël te luisteren, maar ook in het Play Nostalgie Wintercafé.

Ook daarna kan je nog tot zondag 7 januari 2024 in het wintercafé terecht voor een leuke foto in de photobooth. (TD)

De Weekbode schenkt vijf keer twee tickets weg voor de Candlelight-sessions. Het volstaat om een mailtje te sturen naar roeselare@roularta.be met vermelding van de wedstrijd en je gegevens. Wie weet val je wel in de prijzen!