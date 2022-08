Operatiekwartier viert 1-jarig radiobestaan

Sinds de zomer van 2021 is ‘Operatiekwartier’ actief als een on- en offline radiocommunity. Op zondagnamiddag kan je aan de Verlaagde Leieboorden, vanuit hun studio in de Durfbar in de Broelkaai, samen met hen muziek ontdekken of herbeleven. Wie wil, mag er ook zijn eigen muziek delen, alle genres zijn toegelaten.

Die diversiteit wordt door de organisatie ook aangemoedigd door bijvoorbeeld met Refuinterim te werken. Afgelopen zondag vierde Operatiekwartier in de tuin van Durfbar hun éénjarig bestaan. Van 12 uur tot middernacht werden er door verschillende muziekartiesten platen gedraaid. Er was een cocktailbar, volksspelen voor de kinderen, een dansvloer en foodstands van Fluffy Falafel en Pizza’s By BOÎT.

“Net zoals elke zondag werd het volledige evenement gelivestreamd via Mixcloud. Zo kan iedereen meevolgen vanop afstand, wat past binnen ons verhaal ook een online radiocommunity te zijn. Het leuke aan dit concept is dat mensen onze sets ook op andere momenten kunnen herbeluisteren”, klinkt het bij Operatiekwartier.

Het verjaardagsfeest bleek een succes, een 500-tal bezoekers vonden hun weg naar de tuin van Durfbar. Een mooi resultaat waar de organisatie op had gehoopt, maar niet had verwacht gezien het drukke weekend. “Enerzijds organiseerden we het feest omdat het leuk is en omdat we iets te vieren hebben, maar anderzijds is het ook een noodzakelijke bijverdienste voor onze werking. Radiocontent creëren vraagt namelijk wat investeringen waaronder decks, mengpaneel, kabels, micro’s en computers”, aldus Operatiekwartier.

Alle opbrengsten worden geïnvesteerd in de werking. Operatiekwartier wil in de toekomst een eigen website hebben waarop muziekliefhebbers hun voorkeur kunnen kiezen en eenvoudiger verschillende genres kunnen ontdekken. Intussen staan ongeveer 180 sets online op www.mixcloud.com/OperatieKwartier .

“Onze community is aan het groeien, net als onze interne groep. Iedereen die nauw betrokken is bij Operatiekwartier brengt vaak nieuwe mensen aan die iets voor onze werking kunnen betekenen. Zo vinden ook mensen met andere muziekachtergronden hun weg naar onze radio en dat vinden we fantastisch. We willen diversifiëren en iedereen betrekken. Operatiekwartier draait om het creëren van een community tussen muziekliefhebbers, een platform om linken te leggen.”

Blijf op de hoogte via de Instagram- en Facebookpagina van @operatiekwartier.