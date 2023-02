Oostends muziekcafé Manuscript decor voor Belpop 100 op Radio 1: “Oostende ademt muziek”

Zaterdag 11 februari koos Radio 1 Oostende als locatie voor de Belpop 100 en dat was niet toevallig. De hele dag werd live radio gemaakt vanuit muziekcafé Manuscript. “Een terechte keuze, want Oostende is een echte muziekstad”, klinkt het bij presentator Floris Daelemans. ‘Les yeux de ma mère’ van Arno belandde op nummer 1.

Vanessa Demeij, uitbaatster van muziekcafé Manuscript zag het zaterdag allemaal graag gebeuren. Haar café werd overspoeld met mensen die allemaal een glimp wilden opvangen van presentatoren Floris Daelemans en Ayco Duyster tijdens de live uitzending van de Belpop 100 en die keuze voor Oostende was niet toevallig. “Oostende is een muziekstad en het gros van de lijst van de Belpop 100 zijn allemaal oudere nummers”, vertelt Floris Daelemans.

“Heel veel nummers hebben dan ook een link met Oostende. Denk maar aan Arno, Marvin Gaye die hier zo lang verbleef, Serge Feys van TC Matic, die trouwens even live in de uitzending kwam… Oostende ademt muziek. We wilden graag na enkele coronajaren nog eens naar buiten treden met de Belpop 100 en waar kan dat beter dan hier in Oostende.”

Eerbetoon aan Arno

Serge Feys, een van de beste vrienden van Arno Hintjens, is blij met het eerbetoon aan zijn copain. “Ik kom geregeld in de Manuscript en veel van mijn vrienden zitten hier”, zegt Feys. “Het respect voor de muziek in dit café is enorm groot. Ik kom hier niet op café om op café te gaan. Dat er op deze manier door Radio 1 een eerbetoon aan Arno gebracht wordt, dat doet deugd.”

Vorig jaar stond Arno al op nummer 1 in de Belpop 100 met ‘Les yeux de ma mère’. Omstreeks 18 uur werd het laatste plaatsje, de nummer 1 van die top-100-lijst gedraaid. Ook nu mocht Arno de lijst afsluiten met dezelfde hit. “Logisch”, vindt uitbaatster Vanessa.

“Arno verdient dat. Grote artiesten als hij zijn er niet veel meer. Net als Arno zelf voor zijn overlijden, komt ook zijn broer Peter hier regelmatig over de vloer. Hij repeteert zelfs boven de zaak. Het was hoe dan ook een fantastische dag. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds was het een komen en gaan van mensen. En Arno, die zal het allemaal wel gezien hebben.”

(JRO)