Oostende brengt wijkradio ‘Sound of O’ in alle ontmoetingscentra: radio’s Be One en Noordzee werken samen

Voortaan zal elke maand in een ontmoetingscentrum een radioshow plaatsvinden. ‘The Sound of O’ zal elke laatste zaterdag van de maand te beluisteren zijn bij Radio Noordzee en Radio Be One.

‘The Sound of O’ is een interactieve radioshow en werd voor het eerst uitgezonden rond de kerstperiode in 2020, toen mensen niet bij elkaar mochten komen. Vorig jaar werd dat herhaald. “Nu slaan we een nieuwe weg in en brengen we die radioshow naar de acht wijken”, zegt schepen Maxim Donck, bevoegd voor de ontmoetingscentra. “Het is in die centra dat we voortaan elke laatste zaterdag van de maand tussen 11 en 13 uur neerstrijken met de radioshow.”

Wijkradio

Het wordt een talkshow op het niveau van de wijk: met straffe verhalen uit de buurt, aandacht voor de wijkfeesten, verenigingen, scholen en andere wijkactoren.

Burgemeester Bart Tommelein: “We willen Oostendenaars dichter bij elkaar brengen. Ontmoeting en dialoog staan daarbij centraal. Inwoners krijgen ook de kans om een vraag te stellen aan het stadsbestuur. Die wordt dan beantwoord in de uitzending.”

De twee Oostendse radio’s werken daarvoor samen, want de uitzending zal te beluisteren zijn bij Radio Noordzee (105 FM) en Radio Be One (107,4 FM). Dit voorjaar komen volgende wijken aan bod: Raversijde vanuit OC Ter Yde (zaterdag 25 maart), Vuurtorenwijk vanuit OC De Ballon (zaterdag 29 april), Mariakerke vanuit OC ’t Viooltje (zaterdag 27 mei) en Stene vanuit OC De Blomme (zaterdag 24 juni). Later dit jaar volgen nog de Konterdam, Westerkwartier, Zandvoorde en het Centrum.