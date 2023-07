Nostalgie Beach Radio gestart op Nieuwpoortse zeedijk

Vanaf vrijdag 14 juli tot en met donderdag 3 augustus kun je Radio Beach vinden op de zeedijk van Nieuwpoort. Dit is de perfecte aanloop naar het langverwachte Nostalgie Beach Festival, dat zal plaatsvinden op 4 en 5 augustus. De aanwezigheid van de radio op de zeedijk creëert een zomerse sfeer en zorgt ervoor dat de vakantiegangers kunnen genieten van de beste zomerse muziek en entertainment.

De opening van Radio Nostalgie Beach gebeurde op een originele manier. Met een mooi versierde ‘billenkarre’ werd burgemeester, Geert Vanden Broucke, afgehaald door DJ Ken Siereveld en een vrolijke groep kinderen. In een kleurrijke stoet trokken ze naar de radio studio aan het Hendrikaplein. Bij aankomst werden ze hartelijk ontvangen door de stralende Leen Demaré en de enthousiaste Michael Joossens.

After Beach Apero

Het zomerse event begon met de iconische hit Born to Run van Bruce Springsteen, de favoriete plaat van de burgemeester. Na de openingsplaat kon je meteen mee genieten van de eerste After Beach Apero, een supergezellig moment op de dijk van 17 tot 19 uur met muziek, fingerfood en zomerse drankjes. Er volgen er nog twee: op zaterdag 22 en 29 juli.

Dansmoves

Bovendien kun je jezelf helemaal laten gaan tijdens de ‘If you can move, you can Groove’-sessies. Deze vinden plaats op zaterdag om 16 uur en op maandag om 9.30 uur. Het is de perfecte gelegenheid om je dansmoves te laten zien en helemaal op te gaan in de zomerse muziek. Kortom, de zomerse studio van Radio Nostalgie in Nieuwpoort belooft een onvergetelijke ervaring te worden. Van live uitzendingen tot wedstrijden en danssessies, er is voor elk wat wils.

Festival Fever

Dé Earcatcher in de Beach Radio programma’s is wellicht Festival Fever, elke zaterdag en zondag tussen 16u en 19u. Fleur Brusselmans en Elias Smekens brengen je helemaal in de mood voor de festivals met de beste festivalnummers, live muziek en tips. “Samen met de luisteraar gaan we ook op zoek naar muzikaal talent. Een nu nog onbekende stem, die op zaterdag 5 augustus samen met de Nostalgie All Stars mag schitteren op het grote podium van het Beach Festival.

Meer dan 50 kandidaten schreven zich in voor de audities en in elke Festival Fever komen er twee tegen mekaar uit. Voor dit weekend zijn dat Lynn Mulier, Ianthe Keuninckx, Nathalie Jannis en Shaday Van der Vennet. Tot en met morgen mag iedereen stemmen of we Ianthe dan wel Lynn naar de finale sturen. Zondag vechten Shaday en Nathalie voor hun finaleplek en sluit hun stemming af”, duidt Ilse Van der Velden project producer bij Mediahuis. (PG)