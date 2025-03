Na weddenschap die stof deed opwaaien: Ruben Van Gucht en Miss België Karen Jansen trouwen (heel even) live op de radio

Voor de derde week op rij streek Radio 2 afgelopen zaterdagochtend neer in de Kuurnse Sint-Pieterskerk, ditmaal voor een voorstelling met een bijzondere verrassing. Presentator Ruben Van Gucht en Miss België Karen Jansen ‘trouwden’ live op de radio.

Tijdens het programma Weekwatchers vond een onaangekondigd ‘mediahuwelijk’ plaats, voorafgegaan door enkele proeven die de kersverse bruid eerst moest doorstaan. Zo testte Ruben Van Gucht of Karen Jansen handig was met naald en draad, controleerde hij haar sociale media en had hij zelfs de naam van haar hond en de plaatsen waar ze reeds vertoefde in het buitenland al uit het hoofd geleerd.

Eenmaal al deze proeven doorstaan traden Ruben Van Gucht en Miss België Karen Jansen – na het overhandigen van een verlovingsring – in het ‘huwelijk’, al was het slechts voor even. Dit alles gebeurde onder luid applaus van het publiek. Dit alles gebeurde na commotie rond een ludieke weddenschap van een online goksite waarin gepolst werd of radio- en tv-presentator Ruben Van Gucht (38) voor het einde van het jaar zou trouwen met kersvers Miss België Karen Jansen (23). Nu is dat ook echt gebeurd… heel even toch.

Openingsdans

Zoals het hoort, volgde daarop een openingsdans. Op de klanken van ‘Het Allermooiste moment’, live gezongen door Garry Hagger, vulde de geïmproviseerde dansvloer zich al snel. Net als de voorgaande weken werden de aanwezigen getrakteerd op een heerlijk ontbijt en pralines. Het geïmproviseerde huwelijk viel alvast dik in de smaak van de aanwezigen.