Na de heisa komt ‘Goeiemorgen morgen!’ naar West-Vlaanderen: “Radio2 blijft aanwezig in alle regio’s”

Rino Ver Eecke (58) staat al jarenlang aan het hoofd van Radio2. De West-Vlaming beleefde de grote veranderingen van de afgelopen maanden dan ook vanop de eerste rij, van een nieuwe slogan en logo tot een volledig nieuw ochtendblok. Vooral de beslissing om het regionale programma ‘Start Je Dag’ te schrappen, kon op heel wat commentaar rekenen. Maar het nethoofd blijft achter de beslissingen staan.

Rino Vereecke, afkomstig uit Gits is al 3 jaar nethoofd van Radio2. © VRT

Rino Ver Eecke, afkomstig van Gits bij Hooglede, heeft de afgelopen jaren het radiolandschap bij de VRT mee vorm gegeven. Liefst 17 jaar werkte hij vanuit verschillende functies mee aan Radio2, tien jaar lang was hij het nethoofd van zender MNM en in 2020 keerde hij terug naar het vertrouwde Radio2 als nethoofd. “Eigenlijk ben ik zowat de eindverantwoordelijke achter het grote team van Radio2, zowel in Brussel als van de verschillende provincies”, omschrijft Rino zijn job.

Het afgelopen half jaar veranderde er heel wat voor de Radio2-luisteraar. “Op het einde van de zomer hebben we een nieuw logo en bijpassende slogan, Elke dag telt voor twee, voorgesteld. Daarmee zeggen we dat je twee keer zoveel uit Radio2 kan halen. Lange tijd geleden was de knalgele parkiet nog onze mascotte, maar we moeten als radiozender meegaan met onze tijd.”

‘Goeiemorgen Morgen!’

Een van de meest ingrijpende veranderingen was het schrappen van het regionale ochtendblok Start Je Dag. Er werden petities opgericht en verscheidene gemeenten dienden zelfs een motie in om het regionale ochtendblok te behouden. “Het is niet zo dat met de nieuwe ochtendshow het lokale aspect van Radio2 wegvalt. Want je hebt nog altijd de zeven regionale nieuwsblokken om het half uur. Er is ook nog steeds het regionale middagprogramma met het lokale weerbericht en online op VRT NWS kan iedereen het nieuws uit zijn buurt volgen. Iedere dag delen de regionale redacties zo’n 60-tal artikels. Die worden gelezen door 250 à 300.000 mensen”, vertelt Rino.

Reporter ‘Margaux van de Regio’ trekt er op uit door heel Vlaanderen. © VRT

“Daarnaast trekt onze reporter Margaux van de regio tijdens iedere ochtendshow op pad. Zij kan dan wel niet iedere dag overal langsgaan, maar dan proberen we het nieuws open te trekken naar alle regio’s. Als we het bijvoorbeeld hebben over een jeugdhuis in Limburg dat zijn energiefactuur niet meer kan betalen, krijgen we ook zulke verhalen te horen vanuit West-Vlaanderen.”

Na twee maanden is Goeiemorgen Morgen! volgens Rino nog steeds een goede zet, ondanks bepaalde reacties van mensen die lieten weten dat ze niet meer naar Radio2 zullen luisteren. “Tijdens de uitzending krijgen we heel wat positieve reacties in de app. Het is vernieuwend, variërend en speelt in op wat de mensen bezighoudt. Niet iedereen is meteen klaar voor verandering. Maar we gaan mee met onze tijd en bouwen aan de toekomst van Radio2 in de visie van VRT.”

“Ik hoop alleen maar dat die luisteraars toch eens de moeite doen om te luisteren en het een kans geven. En als ze daar hun ding niet vinden, kunnen ze terecht bij Radio2 Unwind in de app of Radio2 Benebene op DAB+. Daar wordt er de hele dag muziek uit België en Nederland gedraaid met onder andere Herbert Verhaeghe uit Kuurne en Cathérine Vandoorne uit Izegem als presentatoren.”

Presentatoren Peter en Kim

De West-Vlaamse stem van Jens Lemant afkomstig uit Lauwe werd vervangen door het duo Peter Van de Veire en Kim Van Oncen. “Peter is wellicht een van de beste radiopresentatoren in deze tijd. Hij kan zich perfect aanpassen aan zijn omgeving, of het nu MNM, StuBru of Radio2 is. Hij zorgt ook voor de nodige humor”, vertelt Rino.

Co-presentator Kim Van Oncen kreeg wat kritiek te verduren sinds de start van de show. Zo werd er gezegd dat ze té Antwerps klinkt voor de openbare omroep. “Met de VRT doen we er alles aan om het Algemeen Nederlands als standaardtaal te gebruiken en de juiste uitspraak te hanteren. Sommige mensen gaan zich misschien ergeren aan een klein klankje dat niet juist zit bij iemand. Maar we proberen ook op een natuurlijke manier om te gaan met de Nederlandse taal.”

Radio vanuit Kortemark

Goeiemorgen Morgen! trekt er vijf weken lang op uit in de provincies. Vanaf 20 maart staat West-Vlaanderen centraal en op donderdag 23 maart strijkt Radio2 neer in Kortemark, het geografische hart en midden van West-Vlaanderen. De uitstap van de ochtendshow voelt als een redmiddel om de radio weer dichterbij de regio’s te brengen. “Radio2 is nooit ver van de regio’s geweest”, gaat Rino verder. “Nu zijn we vijf weken lang letterlijk dicht bij onze luisteraars. Mensen kunnen langskomen bij een uitzending, genieten van een concert van Niels Destadsbader in Kortemark en een ontbijtje.”

Heeft het schrappen van de regionale ochtendblokken te maken met besparingen? “Het is niet omdat er nu geen verschillend ochtendprogramma meer is per regio, dat er daardoor mensen wegvallen. Zeker niet, want met Radio2 willen we het aanbod uitbreiden. Achter de schermen zijn die mensen dan bezig met podcasts, projecten zoals De Mysteries, regionale artikels op VRT NWS enzovoort. Achter Radio2 schuilt een groot team en we blijven constant bezig voor onze luisteraar.”