Muzikaal talent uit Oostende en Brugge bij de finalisten van De Nieuwe Lichting 2024

Studio Brussel maakt de negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2024 bekend, en in die lijst blinken twee West-Vlaamse namen: BWANA – de one-woman-band van Friedel Dufait – uit Oostende en Ricky Bekstok (artiestennaam van Mathias Grymonprez) uit Brugge.

De Nieuwe Lichting is de jaarlijkse zoektocht naar vers, muzikaal talent. De muziekredactie van radiozender Studio Brussel selecteert samen met een professionele driekoppige jury negen finalisten uit duizenden inzendingen. Deze twaalfde editie heeft het hoogste inschrijvingsaantal ooit.

BWANA is het project van de 19-jarige Friedel Dufait uit Oostende. Ze vormt op haar eentje een zogenaamde one-woman-band, waarmee ze met de gitaar om de nek en de beats uit een loop station volledig haar ding kan doen. Bovendien ambieert ze een carrière als muziekjournalist, want ze schrijft zelf voor Dansende Beren. Zij schreef zich in met het nummer ‘Lonely happy’.

Ricky Bekstok is de enige finalist die in het Nederlands zingt dit jaar. Mathias Grymonprez uit Brugge gaat los voor het Nederlandstalig levenslied met ‘Ik doe het toch’. Al is dat leven van Ricky net wat anders dan dat van ons, want op heftige beats in combinatie met scheurende gitaren krijgt de blokfluit plots een heel andere dimensie. Een muzikale botsauto, waarin de beats en gitaren kletteren als een dolle. Hij was vorig jaar nog te horen in de band van Barno Koevoet & The Duijmschpijkers.

Finale

Luisteraars kunnen vanaf vandaag een week lang luisteren en stemmen voor hun drie favorieten via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX. Welke drie dan echt het label van De Nieuwe Lichting 2024 achter hun naam mogen zetten, maken Eva De Roo en Rik De Bruycker bekend op maandag 22 januari vanaf 16 uur in een live-uitzending vanuit de Beursschouwburg in Brussel.