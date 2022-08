MNM Start To DJ-winnaar Klaas Lambrecht: “Dat ik nu in Ibiza voor Dimitri Vegas & Like Mike mag draaien, is crazy”

Voor het tweede jaar op rij heeft een Tieltenaar zich gekroond tot de winnaar van MNM Start To DJ. Na Tola OG vorig jaar slaagde nu immers ook Klaas Lambrecht (21) – alias MagiK – erin de prestigieuze titel binnen te halen. Zaterdagavond wist hij de luisteraars van MNM helemaal te overtuigen met zijn set op het strand van Blankenberge.

Tielt lijkt over vruchtbare dj-grond te beschikken. Hoe kan je anders verklaren dat voor het tweede jaar op een rij een Tieltenaar op het hoogste schavotje staat te prijken? Klaas temperde in aanloop naar de finale de verwachtingen en vertelde dat hij het op zich al maf vond dat hij überhaupt in de finale stond. Dat weerhield er hem echter niet van om zaterdagavond opnieuw te schitteren tijdens zijn liveperformance in de MNM-pop-upstudio op het strand en zowel de MNM-luisteraar, als de vakjury te overtuigen. “MagiK is letterlijk een dj-tovenaar. Hij heeft mixes gemaakt waarvan ik bijna van mijn stoel viel. Als hij mijn voorprogramma speelt, moet ik er zelfs niet meer aan beginnen. Hij is een supertalent”, klonk het onder meer bij jurylid Omdat Het Kan Soundsystem.

Mailbox ontploft

Klaas zelf bevond zich een dag na zijn triomf nog in de zevende hemel. “Ik besef het nog niet helemaal, denk ik. Pas over een paar dagen zal het écht binnendringen”, lachte hij zondag. Zijn overwinning maakte dan ook een en ander los. “Mijn mailbox is ondertussen al ontploft”, zegt hij. “De impact van deze titel is echt groot. Ik kreeg al honderden berichtjes, jongeren wilden een handtekening of een foto en ik was zelfs een topic in het laatavondjournaal. Hoe zot is dat?”

Ook de avond zelf was volgens Klaas magisch. “Het was een zalige avond. Al had ik ook wel stress. De drie finalisten waren echt aan elkaar gewaagd. Het was een van de spannendste edities ooit. Vooral ook omdat we alle drie onze eigen sterktes hebben. Ik heb geprobeerd om mijn enthousiasme achter de decks over te zetten op het publiek en ben geregeld de interactie met hen aangegaan. En blijkbaar heeft het toch geloond.”

Naar Tomorrowland

Maar hoe viert iemand zo’n bekroning? “Ik ben na de afterparty die tot 1 uur duurde nog gaan draaien in Zottegem”, aldus Klaas. “Al heb ik er iets vroeger de brui aan moeten geven, want mijn batterij was gewoon op.” Zondag nam Klaas daarom een dag voor zichzelf. Al is ook daar muziek niet ver af. “Ik ga een dagje naar Tomorrowland”, vertelde hij zondagmiddag. “Dan zet ik mijn gsm af en ga ik gewoon genieten. Maandagochtend draai ik dan opnieuw op de ochtendshow van MNM.”

Het absolute hoogtepunt komt er echter pas op 14 september. Dan mag Klaas immers het voorprogramma draaien van Dimitri Vegas & Like Mike in de vermaarde nachtclub Ushuaïa op Ibiza. “Surrealistisch”, noemt Klaas het. “Dat ik daar mag draaien, is gewoon crazy.”