Medewerkers van Melinda FM blikken terug op afgelopen jaar

Op zaterdag 11 januari kwamen medewerkers van Melinda FM samen in het gezellige Cheff’s Grill in Middelkerke voor hun jaarlijkse etentje. Dj Mike werd gehuldigd voor zijn 40-jarige inzet, een prestatie die symbool staat voor het succes en de continuïteit van het radiostation. Dit evenement, dat inmiddels een vaste traditie is, biedt een kans om de inzet van het team te vieren en terug te blikken op de prestaties van het afgelopen jaar.

Icoon van 40 jaar

Het hoogtepunt van de avond was zonder twijfel de huldiging van dj Mike. Al vier decennia lang staat hij trouw achter de draaitafels om luisteraars te voorzien van muziek die raakt. “Het is bijzonder om te zien hoe hij zich al die jaren met hart en ziel heeft ingezet”, verklaarde een collega. Dj Mike, zichtbaar ontroerd, bedankte het team en het trouwe publiek: “Ik ben dankbaar voor de kans om zoveel jaren muziek te mogen delen. Het voelt nooit als werk, maar als een passie.” Melinda FM is al jaren een bekende naam aan de Middenkust en in West-Vlaanderen. Met een breed muziekaanbod en aandacht voor lokale thema’s weet het station een breed publiek te bereiken. Je kunt Melinda FM beluisteren via 107.8 en 107.2 FM, DAB+, of eenvoudig online via melindafm.be en de mobiele app voor zowel iPhone als Android. Naast de huldiging stond de avond vooral in het teken van verbinding en waardering. De warme sfeer in Cheff’s Grill, gecombineerd met heerlijke gerechten en goede gesprekken, maakte het evenement tot een succes. Een van de aanwezigen benadrukte: “Dit etentje is niet alleen een bedankje voor de inzet, maar ook een moment om samen te zijn en vooruit te kijken naar wat komen gaat.” Met een stevig fundament en een team dat zich onvermoeibaar inzet, blijft Melinda FM bouwen aan haar toekomst. Het station wil blijven innoveren en luisteren naar de wensen van haar publiek. Initiatieven zoals dit jaarlijkse etentje dragen bij aan een hecht team dat klaar is voor de uitdagingen van morgen. (PG)

Voor meer info over Melinda FM kun je terecht op de website: www.melindafm.be.