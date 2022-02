Lieven Hostyn uit Deerlijk raadt ‘De Lach van Joe’ en wint 29.200 euro: “Ik had het geluk Fred te ontmoeten”

De mysterieuze Lach van Joe is geraden! Bart Kaëll, Ben Crabbé en Andy Peelman waren verdienstelijke pogingen maar het is uiteindelijk Fréd(érik) Deburghgraeve, de olympische zwemkampioen, die na 291 foute antwoorden van Joe-luisteraars ontmaskerd werd.

Lieven uit Deerlijk gaf het enige juiste antwoord bij ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. Hij wint daarmee maar liefst 29.200 euro, de hoogste jackpot ooit voor De Lach van Joe. Lieven schreeuwde het uit en was compleet overdonderd.

Dankzij de extra tips

De winnaar is een geboren en getogen Deerlijkenaar met roots in de Engelwijk. “Het zijn de extra tips die het vandaag gedaan hebben. Men sprak over een man die olympisch kampioen werd. Ik zocht even op internet en belandde zo bij Fredje, onze zwemmer en nationale trots.”

De vreugde ten huize Hostyn was groot toen men hoorde dat Lieven de winnaar werd. “Ik had het geluk Fred te ontmoeten in 1998, toen ik redder was in het Deerlijkse zwembad. Het bad bestond toen 25 jaar en er was feest met de olympische kampioen als bijzondere genodigde. In ons familiealbum steken nog foto’s van toen en zelfs een foto van Fred met onze dochters Eline en Sandrine. Dit is groot toeval maar ik heb steeds een bewondering gehad voor de zwemkampioen.”

In de lange zoektocht naar de naam van de lacher dacht Lieven lange tijd aan een voetballer. “Ik vermoedde dat het Eden Hazard was, maar kreeg geen kans om te antwoorden. Ik veranderde aan de hand van de tips die men gaf.”

Wat het gezin met de kleine 30.000 euro zal aanvangen? “Wij zijn dit jaar 25 jaar getrouwd en er zal wel een beetje meer mogen op een feest. Maar eerst ten volle genieten en even laten bezinken. Eens lekker gaan eten op Valentijn zal er zeker bij passen. Een ‘Westfleteren’ mee drinken zullen velen wel willen, want men weet dat ik er heb en graag eentje drink.”

“Wij worden vandaag tegen 15.45 uur in de studio te Vilvoorde verwacht voor een babbel en ik vernam dat Fred er ook zal zijn. Het is tenslotte zijn lach die mij geluk bracht. Bij het terugkeren naar huis zal er wel ergens een halte ingebouwd worden.” (lacht) (MVD)