Liesa Naert krijgt eigen radioprogramma op Play Nostalgie

Radiozender Nostalgie verandert van naam en heet voortaan Play Nostalgie, en heeft naast Leen Demaré nog meer West-Vlaams talent in de rangen. Vanaf volgende week is de Brugse Liesa Naert regelmatig te horen op de zender.

Zeg niet langer Nostalgie, maar wel Play Nostalgie. De radiozender, die ondertussen 15 jaar bestaat, start vanaf maandag 28 augustus 2023 om 6u met een nieuwe naam: Play Nostalgie. Mediagroep Play Media breidt hiermee zijn merkenportefeuille uit met een Play-radiozender. Eerder dit jaar nam Play Media een aandeel van 20% in de radiozender. Mediahuis blijft de meerderheidsaandeelhouder met 55% van de Nostalgie-aandelen.

Lifehacks

Een opvallende nieuwe naam in de Play Nostalgie-programmering is actrice Liesa Naert. Vanaf 28 augustus is ze met ‘Liesa’s Lifehacks’ elke dinsdagochtend te horen bij ‘Team Ochtend’. En vanaf eind september presenteert ze elk weekend de live zaterdagochtendshow vanuit eventlocatie Play Zuid in Antwerpen. Dat doet ze samen met jong radiotalent Larissa Roose. Larissa was het voorbije seizoen al de vaste producer en sidekick tijdens het ochtendblok en heeft van maandag tot en met donderdag om 19 uur ook haar eigen muziekshow bij Play Nostalgie. “Voor het eerst op de radio presenteren en meteen met een live publiek erbij, dat is super spannend”, aldus Liesa. “Iedereen is welkom om samen met mij, Larissa en onze zaterdag-gasten de show ‘mee te maken’ en het weekend vrolijk te starten.”