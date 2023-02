Liam Van Haverbeke presenteert nachtblok bij Qmusic: “Zalig, nationaal radio maken”

Op donderdag en vrijdag, telkens van 2 tot 4 uur in de morgen, én dit al minstens enkele weken na elkaar presenteert Liam Van Haverbeke het nachtblok op Qmusic. Voor Liam is het zijn eerste opdracht bij een nationale radiozender. De 22-jarige dorpsgenoot kijkt er ontzettend naar uit en hoopt voor lange tijd deel te mogen uitmaken van de Q-familie.

Liam is de zoon van Nadine Dejonghe en pluspa/sportfunctionaris Krist Vandesompele uit de Olmenstraat, een zijstraat van de Elfjulisingel. Hij heeft een plusbroer Wout, die in Gent woont. Hij is al zes jaar samen met Noor Roggeman uit Rumbeke. Liam studeerde tot het tweede leerjaar in de Heilig-Hartschool in de Bruggestraat, en daarna in de Centrumschool in de Schoolstraat.

Hij was ook twee jaar ingeschreven in het Instituut Edelweiss, nu Prizma, in de Schoolstraat, en in het Instituut Ave De Pélichy in Izegem, richting STW. Daarna volgde hij journalistiek in Howest Kortrijk. Tussenin deed hij drie maanden stage bij Studio Brussel. In juni 2021 studeerde hij af in Kortrijk. Hij koos dan voor de richting internationale politiek aan de Universiteit in Gent.

In zijn vrije tijd is Liam nog altijd actief bij de Scouts, waar hij al sinds zijn tien jaar deel van uitmaakt. Hij is ook klarinettist bij de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt. Hij zetelt als onafhankelijke bij de partij De Brug in Ingelmunster.

Q-Academy

In maart 2022 nam Liam deel aan de Q-Academy, de radioschool van Qmusic. “Ik zag daar reclame voor passeren en besloot mij in te schrijven. Als opdracht moest ik een filmpje maken van 30 seconden. Een maand later vernam ik dat ik mocht langsgaan bij Qmusic om testen te doen. Er was een recordaantal kandidaten. Ik moest het verkeer voorlezen, iets zeggen voor de camera en even praten met twee hoofdverantwoordelijken.”

“In april 2022 kreeg ik dan een telefoontje dat ik erbij was. We mochten met tien beginnen bij de Q-Academy, waar we een heel opleidingstraject volgden. We moesten ook een kwartier radio maken, later een half uurtje tot zelfs een uur, samen met persoonlijke coach Vincent Vangeel die feedback gaf. Ik leerde ook presenteren. In die periode volgde ik eveneens logopedie. Op het einde van de opleiding moesten we een eigen show bedenken.”

Gelukkigste moment

“Drie weken geleden kreeg ik een telefoontje dat ik was geslaagd. Dat was een van de gelukkigste momenten in mijn leven. We zijn met twee die mogen presenteren. Eén die al bij JOE werkte en ik van Ingelmunster”, lacht Liam.

“De muziek staat vast, de presentatie vergt wel een grondige voorbereiding”

Op donderdag- en vrijdagmorgen, telkens van 2 tot 4 uur, presenteert Liam live bij Qmusic. “Ik denk dat de naam van het programma gewoon mijn naam zal dragen. Alle jingles werden al opgenomen. De meeste muziek wordt al op voorhand door de muziekredactie vastgelegd. Ik praat alles aan elkaar. Dat is geen pure improvisatie”, bekent Liam. “Alles wordt vooraf voorbereid. Ik zal rond 20 uur aanwezig zijn op de redactie van Qmusic om mijn programma voor te bereiden. Om 4 uur ben ik klaar en keer ik terug naar Ingelmunster. Ik mag dit nachtblok al minstens enkele weken doen.”

“Ik kijk ernaar uit en hoop dat dit mooie radioavontuur lang mag duren. Dat is toch zalig, radio mogen maken op een nationale zender. Persoonlijk had ik dat niet meer verwacht. Ik begon te dromen van een job bij de radio toen ik journalistiek studeerde. Maar muziek spreekt mij al lang aan. Ik ben al vele jaren klarinettist bij het muziekkorps in mijn gemeente en ik speel ook gitaar. Verder draaide ik ook al op verschillende feestjes als dj onder de naam Not a DJ. Ik maakte eveneens al eigen nummers, waaronder het clublied Geel en Rood voor SV Ingelmunster.”

