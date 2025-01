Liam Van Haverbeke beleefde een mooi 2024 bij radiozender Qmusic: “Uren werk aan één programma”

2024 was voor Liam Van Haverbeke een topjaar bij Qmusic. Hij bleef in het weekend tussen 7 en 10 presenteren. Hij werd ook de vaste vervanger van Vincent Fierens en Tom De Cock. Daarnaast presenteerde hij tijdens de zomer in het Q-Beach House in Oostende, én verzorgde hij de radioshow tijdens QPop.

Liam (24) is de zoon van Nadine Dejonghe en pluspa/sportfunctionaris Krist Vandesompele uit de Olmenstraat, een zijstraat van de Elfjulisingel. Zijn plusbroer Wout woont in Gent. In maart 2022 nam Liam deel aan Q-Academy, de radioschool van Qmusic. Eén maand later kreeg hij telefoon dat hij met nog negen anderen mocht beginnen aan het opleidingstraject. Sinds maart 2023 werkt hij bij Qmusic.

“Hoe 2024 verliep? Op professioneel vlak heel goed”, glundert Liam. “Ik zat met mijn weekend-ochtendblok. Tijdens de voorbije zomer stond ik voor de eerste keer ook in het Q-Beach House in Oostende. Dat was heel overweldigend. Normaal zit je alleen in de radiostudio in Vilvoorde. Dat is wel heel gezellig. In het Q-Beach House stond er daar telkens zoveel volk. De luisteraars komen als het ware bij je in de studio staan en dan moet je tegelijk nog je werk doen. In het begin was dat even wennen, maar dat werd vlug een gewoonte en ik vond dat ook wel leuk.”

Dave Grohl

“De mensen waren lovend over wat ik deed. Dat streelde mijn ego. Bij mij bleef dat ook beperkt binnen het Q-Beach House. Het was niet dat ik op de dijk wandelde en werd aangesproken met ‘Liam van Qmusic’ De laatste dag was heel mooi, want Clouseau kwam ook eens een praatje slaan in mijn studio”

Vorig jaar was Liam vervanger tijdens de Ochtendshow van Maarten & Dorothee. Toen kwamen er vaak artiesten langs zoals Camille, Metejoor, Clouseau, Maksim, … “Nog twee leuke voorbije momenten zijn onze ‘Foute Party’ en ‘QPop’. Tijdens ‘QPop’ mocht ik de radioshow aan elkaar praten en dat vond ik zo leuk. De artiesten kwamen rechtstreeks van het podium naar mijn microfoon. Tijdens de ‘Foute Party’ had ik niet zo’n succes met mijn dansje. Dansen is nu eenmaal niet mijn sterkste kant”, glimlacht Liam, die van maandag tot vrijdag ook de Avondshow van 19 tot 22 uur voor zijn rekening nam. “Ik heb onderschat hoe sympathiek die artiesten wel zijn. Ze kwamen binnen in de Ochtendshow, maar ze waren toch vriendelijk, ondanks het vroege uur. Ik was daar aangenaam van verrast. Mijn voorkeur? Iedere artiest is anders. In Vlaanderen krijg je nooit een grotere artiest over de vloer dan Clouseau. Mag ik ooit een internationale artiest interviewen, dan gaat mijn voorkeur naar zanger Dave Grohl van Foo Fighters.”

Verplaatsingen wegen

Liam is al goed thuis bij Q. Hoe zit het met de verplaatsing van Ingelmunster naar Vilvoorde? “Ik heb nu veel vervangingen tijdens de week en dan sta je meer in de file dan tijdens een weekend. Die verplaatsingen beginnen op mij door te wegen. Ik zit toch minstens drie uren in de auto per werkdag en dat is wel heel veel. Ik overweeg om te verhuizen…”

“Wat staat er in 2025 nog op mijn Q-programma staat? Zoveel mogelijk radio maken! Ik doe nu wel al anderhalf jaar de weekendochtend en dat doe ik heel graag. Op zaterdag- en zondagmorgen hoor je mij inderdaad van 7 tot 10 uur op Qmusic. Ik ben ook de vaste vervanger van Vincent Fierens en Tom De Cock. Met Qmusic lopen we in april mee met de ‘10 Miles’ in Antwerpen. Ik ben geen sportief type, maar toch ga ik proberen om samen met de luisteraars dat uit te lopen. Of dat zal lukken, dat is iets anders (lacht).”

Liam maakt drie uren radio, maar dat betekent niet dat hij maar drie uur werkt bij Qmusic. “Een programma moet grondig worden voorbereid, elke dag opnieuw. Maar ik zie het als een compliment als mensen zoiets denken. Effectief werken we wel acht uren of méér per dag om een radio-uitzending te maken.”

“Of ik al eens moest ingrijpen? Natuurlijk, één artiest had zich overslapen en één had zich van dag vergist. Daar sta je dan met je scenario. Dan moet je wat improviseren, maar daar heb ik geen problemen mee.”