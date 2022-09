Kortrijkse meerderheidspartijen pleiten voor behoud van ochtendprogramma op Radio 2 West-Vlaanderen

Vooruit, N-VA en Team Burgemeester willen dat de Kortrijkse gemeenteraad zich uitspreekt om het ochtendblok van Radio 2 West-Vlaanderen te behouden.

Eind augustus maakte de VRT bekend dat er een hervorming komt van de regionale ochtendblokken op Radio 2. Begin 2023 komt een einde aan de aparte ochtendshows voor elke provincie. Dat betekent mogelijk het verdwijnen van ochtendshow Start Je Dag van Radio 2 West-Vlaanderen, dat uitgezonden wordt vanuit Kortrijk.

Goede luistercijfers

Dat lokt veel protest uit bij luisteraars, zeker in onze provincie waar het programma goede luistercijfers haalt met een weekbereik van 366.425 mensen.

Raadsleden Maxim Veys (Vooruit), Koen Byttebier (Team Burgemeester) en Philippe Dejaegher (N-VA) willen met de motie tonen dat alle raadsleden achter het behoud van het West-Vlaamse ochtendblok staan en hoopt dat de VRT op haar beslissing terugkomt.

“Ik ben als kind opgegroeid met het ochtendblok aan de ontbijttafel. Het zou een ongelooflijk verlies zijn als dat verdwijnt en regionaal nieuws enkel nog online komt. De slogan was vroeger Radio 2. Dicht bij jou. Ik wil dat dat zo blijft. We zijn van mening dat lokale en regionale berichtgeving essentieel is voor een publieke zender”, zegt Maxim Veys, tevens initiatiefnemer van de motie.

Steun en appreciatie van bevolking

Indien de motie wordt goedgekeurd, wil het stadsbestuur Vlaams mediaminister Benjamin Dalle en de hele regering vragen om alles te doen wat ze kunnen om het schrappen van het ochtendprogramma nog tegen te houden. De VRT zelf zegt dat Radio 2 niet zal inboeten aan regionaliteit, maar dat de regionale verhalen op een andere manier zullen worden gebracht, online dan vooral.

In het verleden leidde een mogelijke verhuizing van Radio 2 West-Vlaanderen al tot heel wat ongerustheid bij de Kortrijkse bevolking. De inspanningen van de stadscoalitie om Radio 2 in Kortrijk te houden waren succesvol, en konden rekenen op de steun en appreciatie van bevolking van Kortrijk en daarbuiten.