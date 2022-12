Jens Lemant neemt afscheid van Radio 2 West-Vlaanderen: “Het waren 10 fantastische jaren”

Vrijdagochtend 23 december presenteerde Jens Lemant zijn laatste uitzending bij Radio 2 West-Vlaanderen. Zijn collega’s hadden heel wat verrassingen voor hem gepland. Weerman Geert Naessens en Chris Dusauchoit voor het West-Vlaamse woord van de week kwamen voor de gelegenheid ook live langs in de studio bij Jens. Om iets voor 8 uur nam Jens dan met een krop in de keel afscheid van de West-Vlaamse luisteraars.

De laatste uitzending van radiopresentator Jens Lemant uit Lauwe, woonachtig in Brugge bij Radio 2 West-Vlaanderen zit erop. In 2023 begint hij bij Focus-WTV. Dat raakte bekend nadat afgelopen zomer Radio 2 besliste dat de regionale uitzendingen van ‘Start Je Dag’ in 2023 zullen verdwijnen.

De radiostudio van Radio 2 West-Vlaanderen in Kortrijk was deze ochtend versierd voor het afscheid van Jens. De collega’s hadden allerlei boodschappen op de ramen geschreven. Zoals de tekst van het favoriete liedje van Jens “Video killed the radiostar”, maar ook “Jens Lemant, het was plezant!”.

Vol verrassingen

Voor Jens werd het uiteindelijk een uitzending vol verrassingen. “Vanaf 7 uur heb ik hier niets meer in de hand en zal ik het gewoon moeten ondergaan. En ik doe dat niet graag he!” Verschillende collega’s kwamen bij Jens langs in de studio. Zo kwam Bart Segers, waarmee hij jarenlang samen de regionale ochtenduitzending maakte langs. Hij bracht een verzameling mee van allerlei bloopers, die Jens de voorbije jaren maakte op de radio.

“Jens we zullen je hier echt missen”

Ook weerman Geert Naessens was er voor de gelegenheid bij. Hij gaf Jens na het laatste regionaal weerbericht met hem een cadeautje, namelijk een pluviometer. “Ik verwacht dat je elke ochtend om zes uur ‘s ochtends doorstuurt hoeveel liter er in Brugge is gevallen he!” grapt Geert.

Chris Dusauchoit kwam dan weer langs met een prachtig gedicht ter ere van Jens. En dat natuurlijk in het West-Vlaams. “Een beetje mijn afscheidsbrief voor jou. En ik heb het nog braaf gehouden. Maar Jens we zullen je echt missen. Bij de tv hebben ze er een echte BV bij!” Luister via deze link naar het gedicht van Chris Dusauchoit.

Afscheid

Jens zelf blikte uiteindelijk op het einde van de uitzending ook even terug op zijn jarenlange carrière bij Radio 2. Hij nam ook even de tijd om zijn collega’s en vriendin, die er voor de gelegenheid ook bij was te bedanken. Met een krop in de keel nam hij afscheid en draaide hij zijn laatste liedje bij Radio 2 West-Vlaanderen “Can’t hold us” van Macklemore. Luister via deze link naar de laatste woorden van Jens bij Radio 2.

De volledige laatste uitzending van Jens Lemant kan je via deze link herbeluisteren.