Ingeborg komt terug met eenmalige ‘Blind Date’-uitzending op Qmusic voor Valentijn

Op dinsdag 14 februari komt Ingeborg Sergeant uit Brugge voor één keer terug met haar datingprogramma ‘Blind Date’ op de radiozender Qmusic. Samen met Q-dj Jana De Wilde gaat Ingeborg tussen 19 en 21 uur voor één gelukkige luisteraar op zoek naar een date. Drie singles zullen live in de studio alles in de strijd gooien om het hart van de luisteraar te veroveren. “Het is een superleuk idee om mensen bij elkaar te brengen op Valentijn. Het lijkt me zalig om iemand bij ons te hebben met wie we kunnen praten en dan drie andere personen op een afstandje. Door elkaar vragen te stellen moeten ze de juiste keuzes maken”, vertelt Ingeborg.

“Met het originele programma wilde ik zo graag dat mensen elkaar konden ontmoeten. Maar na een tijdje kwam er precies een wolk over van uitlach-televisie over het programma. Dat vond ik heel spijtig. Want het is juist leuk als het klikt tussen hen. Helaas is dat maar bij drie procent echt gelukt. Daarom hoop ik dat er veel inschrijvingen zijn, want ik wil echt een goede match vinden. We gaan het natuurlijk direct goed doen, anders zou ik er niet aan meedoen”, lacht Ingeborg gemotiveerd.