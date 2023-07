Imane Boudadi uit Poperinge is de nieuwe radiopresentator bij MNM

Imane Boudadi (25) uit Vlamertinge is een van de nieuwe radiostemmen bij jongerenzender MNM. Zij zal deze zomer iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond tussen 20 en 22 uur presenteren. Afgelopen weekend was haar debuut. “Ik heb mijn dagen en weken goed gevuld, zodat ik er niet te veel mee zou bezig zijn en dat de stress mij niet zou pakken”, verklapte Imane.

Imane Boudadi (25) uit Vlamertinge, die opgroeide in Poperinge kreeg afgelopen weekend wellicht het meest bijzondere verjaardagscadeau van de VRT ooit. Imane, die al drie jaar achter de schermen en als ‘bingewatcher’ bij MNM werkt, mocht namelijk dit weekend voor het eerst presenteren op de radio. “Deze zomer hoor je me elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 20 en 22 uur op MNM. Daardoor zal ik wel wat minder kunnen afspreken met mijn vrienden, want al mijn weekends zijn direct bezet. Maar ik vind het fantastisch spannend!”

Voorbereiding

In een kort interview met de VRT vertelde Imane hoe ze zich had voorbereid op haar radiodebuut. “Ik heb dat eigenlijk gedaan door mij niet te veel voor te bereiden. Ik heb wel wat geoefend, zodat ik zeker comfortabel ben. Maar voor de rest had ik mijn dagen en weken goed gevuld, zodat ik er niet te veel mee bezig zou zijn en dat de stress mij niet te pakken zou krijgen. Dus ik heb geprobeerd om het op me te laten afkomen”, vertelde ze enthousiast.

Luister deze zomer dus elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 20 en 22 uur naar MNM om Imane te horen presenteren.