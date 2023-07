Het verlengde weekend bij Nostalgie Beach Radio in Nieuwpoort: BELPOP100 en Festival Fever

Vrijdag 21 juli krijgt Nostalgie een tricolore tintje naar aanleiding van de nationale feestdag. Vanaf 10 uur kan je genieten van de beste Belgische muziek in de BELPOP100. Op zaterdag en zondag gaan ze dan weer verder op zoek naar de opener van het Beach Festival. In Festival Fever komen er telkens twee kandidaten langs die strijden voor dat podium.

Net als in de week van de Belgische muziek verenigen de Nederlandstalige en de Franstalige Nostalgie-zenders hun luisteraars over de taalgrenzen heen. Vanuit de Beach Radio in Nieuwpoort zullen Leen Demaré en Jean-Marie De Bol (Nostalgie Belgique) op 21 juli een aantal Belgische artiesten aan elkaars luisteraars presenteren. Vanaf 10 uur is er ook de jaarlijks fel gesmaakte BELPOP100.

Leen Demaré: “Wij Belgen mogen echt trots zijn op de muziek die in ons landje werd en wordt gemaakt. Ik vind het heel fijn dat we op 21 juli daar samen met de Franstalige collega’s de schijnwerpers op kunnen zetten. De beide Nostalgie-zenders hebben ook een Belgische playlist opgesteld die op 20 en 21 juli in de Brusselse metro te horen is. Ideaal voor alle reizigers die de festiviteiten in Brussel willen bijwonen.”

Zoektocht naar muzikaal talent

Op zaterdag en zondag brengen Elias Smekens en Fleur Brusselmans je weer helemaal in de festivalsfeer met hun muziek en tips in Festival Fever. Ook de zoektocht naar muzikaal talent dat op 5 augustus met de Nostalgie All Stars mag schitteren op het grote podium van het Beach Festival gaat verder.

Dit zijn de kandidaten voor Festival Fever van zaterdag 22 juli:

Meermens, ook gekend als de 30-jarige Bram verstappen is een echte muzikant. Hij begeleidt zichzelf op gitaar en zingt graag in het Nederlands. Daarom maakte hij ook een eigen, Nederlandstalige versie van ‘Lost’ van Anouk. ‘Als de lichten gaan’ werd een prachtig nummer.

Ook Antoine Hertoghe (47) nam zijn gitaar mee voor zijn Festival Fever auditie. Deze man uit Wilrijk is getrouwd en papa van twee dochters. Geld verdient hij als Accountmanager en naast zijn passie voor muziek rijdt hij graag met de koersfiets. Hij brengt ‘Go your own way’ van Fleetwood Mac.

Tot en met zaterdag mag iedereen stemmen via nostalgie.be of de app.

Dit zijn de kandidaten voor Festival Fever van zondag 23 juli:

De 29-jarige Antwerpse Barbara Verbergt is fulltime bezig met muziek. Ze is zangeres en deed recent nog mee in de musical ‘Vergeet Barbara’. Ook met zingen in een coverband heeft ze al ervaring, dus dat mag geen probleem zijn. Je hoort haar met Mercy van Duffy.

Noor Vermote is nog maar 16, maar dat zou je niet zeggen als je haar hoort. Ze woont in Keiem (Diksmuide), studeert Humane Wetenschappen en gaat al zingend door het leven. Ze is leadzangeres in de band ‘Lily on fire’ en doet ook backing vocals bij ‘Funkadilly Circus’. Voor Nostalgie zingt Noor: You oughta know van Alanis Morisette.

(PG)