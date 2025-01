Het meest waardevolle juweel van Ellen Callebout? Een ring die ze kreeg van Gert Verhulst… van zilverpapier

In het radioprogramma JOE Datenight vertelt Ellen Callebout hoe ze ten huwelijk werd gevraagd door Gert Verhulst. Dat bleek overigens initieel niet de bedoeling.

Vanaf donderdag 9 januari gaat JOE-dj Tess Goossens elke donderdagavond weer op radiodate met een bekende Vlaming in JOE Datenight. Tess ontvangt onder meer Ellen Callebout, Gustaph en Ben Segers om openhartig te praten over liefde in al zijn vormen.

Eerste aan zet is Ellen, de vrouw van Gert Verhulst. Zes jaar geleden stapten de twee in het huwelijksbootje, maar dat aanzoek ging niet helemaal zoals gepland. En daar zat James Cooke voor iets tussen… “Dat is eigenlijk een beetje gênant, want dat was totaal niet de bedoeling. We zaten met vrienden in de Ardennen, hadden al wat gedronken en het gesprek ging over trouwen. James Cooke vroeg wanneer wij zouden trouwen, waarop ik zei dat ik eerst gevraagd moest worden”, lacht Ellen. “En daar ging Gert… Hij maakte zelf een ring van het zilverpapier aan een fles champagne. Ik heb die bewaard in een juwelenkistje en zal die nooit wegdoen.”

