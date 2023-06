Heleen Debruyne volgt radiomonument op bij Klara

Vanaf september is de bekende presentatrice en auteur Heleen Debruyne de nieuwe vragensteller van dienst op zondagochtend.

Eind deze maand neemt radio-icoon Pat Donnez afscheid van VRT. De laatste jaren kleurde hij de zondagochtend bij Klara als presentator van ‘Berg en dal’. Vanaf september mag Heleen Debruyne zijn rol op die stek overnemen. Een uur lang, tussen 10 en 11 uur, onderzoekt ze het wereldbeeld van haar gasten. Debruyne zelf is in de wolken: “Het is nogal wat, om in de voetsporen van een radiomonument als Pat te mogen treden. Ik hoop dat ik erin zal slagen een even nieuwsgierige, open interviewer te worden.”

Van De Plantrekkers tot Vuile Lakens

Heleen Debruyne (1988) groeide op in Roeselare en studeerde geschiedenis en journalistiek. Ze deed haar stage bij Klara en is daar nooit meer weggegaan. Ze werkte er als redacteur, reportagemaker en recensent. Nu presenteert Heleen er onder andere het cultuurprogramma Pompidou, afwisselend met Chantal Pattyn. Daarnaast is ze ook auteur. Haar debuutroman ‘De plantrekkers’ verscheen in 2016, in 2021 was er ‘De huisvriend’. Heleen schrijft ook voor verschillende kranten en tijdschriften. Samen met Anaïs van Ertvelde onderzoekt ze in de podcast Vuile Lakens hét onderwerp waarover je in keurig gezelschap amper durft te praten: seks en lichaam. De twee maakten er ook een boek over.

De titel van het nieuwe programma is nog niet bekend. De start is voorzien op zondag 3 september.