Francis (65) stopt na 20 jaar met rally radioprogramma ‘Power and Passion’: “Ik wil het wat kalmer aan doen”

Na 20 jaar en 919 afleveringen horen we op 11 december voor de laatste keer de stem van Francis Veranneman op Radio I.R.O. die met zijn rally radioprogramma ‘Power and Passion’ alle grote piloten, maar ook heel wat amateurs voor de microfoon haalde.

Wat was er eerst: de rally- of de radiomicrobe?

Francis: “De radiomicrobe was er eigenlijk eerst. Ik herinner me nog dat ik in 1973 samen met mijn neef fictieve radio maakte, want ik wou radio maken met inhoud. Door de vriendschap met Johny Plets kwam ik enkele jaren later in contact met de rallysport. Johny was een vaste medewerker aan de Omloop van Vlaanderen en zo kwam ik ook in de rallysport terecht. Al snel stelde ik vast dat er toen – er waren nog geen gsm’s en dergelijke – heel weinig informatie naar de toeschouwers doorstroomde. Zo zijn we in 1982 tijdens de Omloop van Vlaanderen met een rallyradio gestart.”

“Door het succes van de rallyradio groeide ook het idee om een nieuw radioprogramma in de ether te sturen, namelijk een wekelijkse afspraak met de rallyliefhebber. In 2004 zijn we dan vol enthousiasme gestart met ‘Power and Passion’ waar eerst de lokale, kleine teams aan bod kwamen. Al heel snel volgden ook de grote teams zodat we nooit problemen hadden om ons programma vol te praten.”

Ondertussen kroop je ook zelf achter het stuur?

“Er waren verschillende piloten die mij aanmoedigden om zelf een rally te rijden. Ik zocht budget voor één rally en vond er uiteindelijk voor twee rally’s en zo reed ik in 1999 mijn eerste wedstrijd. Ik koos voornamelijk voor rallysprints met een kleine wagen om het betaalbaar te houden en het plezier primeerde. Zo heb ik tot 2011 toch een 15-tal wedstrijden betwist.”

Dit is geen afscheid van de radio en rallysport?

“Een radioprogramma maken vraagt voorbereiding en ik stak er steeds meer tijd in omdat er de laatste jaren enkele medewerkers afgehaakt hadden. Iedere deadline was toch een stressmoment hoor. Ik heb twintig jaar plezier beleefd aan dit programma en de cirkel is rond. Ik ben er ondertussen 65 en wil het wat kalmer aan doen. Ik hoop nog wel enkele Rally Radio’s te doen en denk hierbij aan de ORC Rally, de TBR Short Rally, de rally van Staden en de Omloop van Vlaanderen.”