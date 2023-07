Evy Gruyaert keert (even) terug naar radio

Het is nog even wachten op een nieuw seizoen van ‘Stukken van Mensen’, maar fans van Evy Gruyaert hoeven dezer dagen niet te treuren.

Ze is immers sinds vorige week opnieuw te horen op de radio. Drie weken lang maakt ze radio bij Joe, aan de zijde van Jan Bosman. Met hem werkte ze nog samen bij Radio Donna, waar Evy haar mediacarrière begon.

De Meulebeekse maakte een comeback bij MNM en was later ook te horen bij Nostalgie, waar ze een eigen programma had. Een paar jaar geleden zette ze dat stop omdat het niet meer te combineren was met haar ander (televisie)werk. Haar opdracht bij Joe is nu tijdelijk, maar het smaakt naar eigen zeggen naar meer.