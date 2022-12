Een tijdloos eindejaar live vanuit Kortrijk

De StuBru-luisteraars brachten de afgelopen 100 uur massaal hun stem uit voor De Tijdloze 100, de langstlopende en meest gereputeerde eindejaarslijst in Vlaanderen. Op maandag 19 december start De Tijdloze Countdown op de digitale radiozender De Tijdloze en vanaf maandag 26 december telt Studio Brussel mee af, een week lang live vanuit Kortrijk. Ook Canvas gaat die week elke avond live vanuit Kortrijk.

Op oudjaar hoor je tijdens de Tijdloze 100 de beste songs aller tijden op Studio Brussel. Voor het zover is wordt twaalf dagen lang afgeteld met De Tijdloze Countdown. De Tijdloze-presentatoren worden bijgestaan door gastpresentatoren zoals Bart Cannaerts, Amelie Albrecht, Fatma Taspinar, Merol, Selah Sue, Frank Vanderlinden, Thibault Christiaensen, Joris Hessels, Tine Embrechts, Joke Emmers, Willliam Boeva, Elodie Ouedraogo, Riadh Bahri, Jeroen Perceval en Dominique Persoone.

Vanaf maandag 19 december begint het aftellen naar de eindejaarslijst op de digitale radiozender De Tijdloze, te beluisteren via VRT MAX en op DAB+. Vanaf maandag 26 december kan iedereen ook meegenieten op Studio Brussel, live vanuit Kortrijk.

De stad Kortrijk verwelkomt Studio Brussel in het stadspark ’t Plein, van maandag 26 tot en met vrijdag 30 december. Wie de dansbenen even wil losgooien na een dagje werken (of shoppen), is vanaf 17 uur welkom op De Tijdloze Dansant, ook in het stadspark. De Tijdloze Dansant zorgt voor sfeer en gezelligheid, foodtrucks en een lokaal café zorgen voor het nodige eten en drinken.

De laatste dag van het jaar wordt muzikaal de mooiste. Op oudejaarsdag hoor je traditiegetrouw De Tijdloze 100. Dit jaar gidsen Roos Van Acker en Stijn Van de Voorde iedereen samen door de 100 beste songs aller tijden.

Tijdens de kerstvakantie zorgt Canvas opnieuw voor een muzikale uitsmijter van formaat met De Tijdloze, de talkshow. Vijf dagen na elkaar gaat Michèle Cuvelier op zoek naar straffe verhalen, onverwachte verbanden en verrassende details die schuilgaan achter Tijdloze songs. Dit doet ze samen met Bent Van Looy, Lara Chedraoui, Lennert Coorevits en tal van muzikale gasten, vanuit De Budafabriek in Kortrijk.