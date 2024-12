Deze topartiesten zakken af naar Brugge voor De Warmste Week: bekijk hier het overzicht

Maandagochtend maakte de VRT de namen bekend van de artiesten die tussen 18 en 24 december zullen optreden tijdens De Warmste Week op ’t Zand in Brugge. Het stadsbestuur en de Bruggelingen kijken uit naar wat ongetwijfeld een topeditie zal worden. Naast het kruim van de Belgische artiesten treedt de Schotse rockband Franz Ferdinand op.

Volgens burgemeester Dirk De fauw zullen net als vorig jaar verschillende grote namen ‘t Zand in vuur en vlam zetten: “Het programma biedt opnieuw voor elk wat wils, met heel wat muziekgenres en artiesten die een breed publiek aanspreken. Na de schitterende editie van vorig jaar, stroomt het enthousiasme al volop door de Brugse straten om er ook nu weer een fantastische week van te maken.”

Het enthousiasme voor De Warmste Week blijkt ook uit de overweldigende respons op de oproep naar vrijwilligers die de stad vorige week lanceerde. “In een mum van tijd waren alle vacatures ingevuld, wat ook weer aantoont hoe sterk het evenement leeft bij de Bruggelingen. Gemiddeld zetten we per dag 86 vrijwilligers in. Doordat sommigen meerdere shifts doen, komen we aan 260 vrijwilligers in totaal. Dit maakt mij als burgemeester bijzonder dankbaar en trots.”

Zeven dagen solidariteit

Zeven dagen lang maakt de VRT non-stop radio en televisie van op ’t Zand in Brugge. Naast muziekoptredens is er ook aandacht voor tal van steunacties en pakkende getuigenissen.

“Tijdens de vorige editie trok De Warmste Week meer dan 140.000 bezoekers naar ’t Zand. We verwachten ook dit jaar opnieuw een massale opkomst en een feestelijke sfeer, zowel voor de Bruggelingen als voor bezoekers van ver buiten de stad. Samen zetten we onze schouders onder deze mooie solidariteitsactie van de VRT, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten die strijden tegen eenzaamheid”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Programma

– Op woensdag 18 december treden vanaf 19 uur Portland, Meau, Pommelien Thijs en Back To The 90s&Nillies (ft. 5napback) op. Op donderdag 19 december is het de beurt aan Dikke, Natalia, Regi live ft. Linda & friends en DJ Licious.

– Vrijdag 20 december kan je kijken naar Jaël Ost & Magik, Tola OG, Flo Windey ft. Skyve, Nina Black, Used en Omdat Het Kan & Average Rob. Zaterdag 21 december komen Kids With Buns, Glintsal, de Schotse rockband Franz Ferdinand en De Jaren Nul Party (ft. Sam De Bruyn);

– Zondag 22 december treden Miss Angel, Brihang, Bart Peeters & De Ideale Mannen en Amber Broos op, maandag 23 december zijn het Tourist LeMC, Sylvie Kreusch, Oscar and The Wolf en Dimitri Vegas. Dinsdag 24 december om 18 uur sluit DWW af met de bekendmaking van het totaalbedrag dat verzameld werd voor het goede doel.