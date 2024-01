“Deel van die grote Q-familie”: het wondermooie jaar van Liam Van Haverbeke bij Qmusic

De eerste werkweek van 2024 sluit Liam Van Haverbeke op vrijdag 5 januari om 9 uur af met de presentatie van het ochtendblok bij Qmusic. Liam mocht inderdaad Maarten & Dorothee vervangen. Een hele eer voor deze 23-jarige dorpsgenoot, die pas sinds maart 2023 werkzaam is bij Qmusic.

Liam is de zoon van Nadine Dejonghe en pluspa/sportfunctionaris Krist Vandesompele uit de Olmenstraat, een zijstraat van de Elfjulisingel. Zijn plusbroer Wout woont in Gent. Liam is al méér dan zes jaar samen met Noor Roggeman uit Rumbeke. In maart 2022 nam hij deel aan Q-Academy, de radioschool van Qmusic. Eén maand later kreeg hij telefoon dat hij met nog negen anderen mocht beginnen aan het opleidingstraject.

Verloop

In januari 2023 kreeg hij telefoon dat hij geslaagd was. Vanaf 9 februari 2023 presenteerde hij op donderdag- en vrijdagmorgen, telkens van 2 tot 4 uur, live bij Qmusic. “Dat was nog een onderdeel van de Q-Academy. We waren nog met twee over: één die al bij JOE werkte en ik uit Ingelmunster”, lacht hij. “We presenteerden ‘s nachts en kregen carte blanche wat we deden. Eind juni werd ik uitgenodigd voor een gesprek bij mijn baas. Gingen ze verder doen met mij of niet? Ik kreeg de vraag om vanaf september de weekendochtend te presenteren. Rond dezelfde periode kreeg ik een berichtje van Ulrike D’hauwer die ook bij ons presenteert. Zij verving tijdens de zomerperiode de ochtendshow van Maarten & Dorothee. Zij vroeg aan mij of ik het zag zitten om een test te doen om eventueel als medepresentator te fungeren tijdens de zomerperiode. Ik deed die test en twee weken later hadden we al onze eerste uitzending. Ik deed dat met veel plezier vanuit de studio in Vilvoorde. Enkel op de Belgische feestdag en voor de laatste uitzending verhuisden we naar Q-Beach House in Oostende. Sinds september presenteer ik nu tijdens het weekend van 7 tot 9 uur. Om 4 uur sta ik op en vertrek ik vanuit Ingelmunster, richting Vilvoorde. Eens ter plaatse check ik de kranten en leg ik de laatste details voor mijn programma. Tussen 1 en 5 januari mocht ik van 6 tot 9 uur Maarten & Dorothee vervangen, én van 9 tot 10 uur ook het Foute Uur.”

“Ik leerde radio maken”

Hoe voelt dat presenteren aan? “Een beetje surreëel”, bekent Liam. “Het gaat allemaal zo snel, maar het is wel enorm leuk om te doen. In het weekend ben ik nu vooral bezig met Qmusic, waardoor mijn sociaal leven stil ligt. Ik gaf nu ook mijn ontslag als muziekleraar in het MMI in Kortemark, waar ik op maan-, woens- en donderdag artistieke vorming en muziek gaf. De combinatie begon door te wegen, omdat ik nu ook nog een extra werkdag erbij kreeg bij Q. Ik maak deel uit van die grote Q-familie. Sinds de zomer ben ik ook écht Q-dj. Begin december maakte ik eveneens Q-Pop mee. Vorig jaar zat ik met de de Q-Academy in het publiek, nu mocht ik op het podium staan. Ik was nog nooit backstage in het Antwerpse Sportpaleis, nu maakte ik dat ook mee. Wat ik leerde in de voorbije maanden? Ik leerde vooral radio maken én de eerste keer live op antenne gaan op een nationale radio. Ik had stress en nu heb ik nog altijd gezonde stress. De eerste keer was dat wel met bibberende handjes, want er mag niets verkeerd gaan.”

Veel kansen

Liam voelt zich helemaal thuis bij Q. “Ik kreeg hier al zoveel kansen. Ik zou ‘t liefst bij Q blijven werken. Ik heb er mijn hart aan verloren. Aan de collega’s, de sfeer, enzovoort. De afstand Ingelmunster-Vilvoorde is ver, maar qua verkeer op dat uur valt dat nog wel mee. En de toekomst? Mijn vriendin geeft les aan het vierde leerjaar in Rumbeke. Ik woon graag in Ingelmunster, maar we weten nog niet waar we later willen wonen”, zegt Liam oprecht, die op zijn Instagram al heel wat nieuwe volgers kreeg. “Ik word nog niet herkend op straat, wél wanneer ik rondliep in het Q-Beach House in Oostende. Waar ik binnen vijf jaar wil staan? Als ik mag dromen, dan zou ik graag een vast programma hebben tijdens de week. Een spitsprogramma maken is natuurlijk de droom van elke jonge ambitieuze radiomaker, maar we zien wel wat de toekomst brengt. Ik zal alvast iedere uitzending mijn best blijven doen”, besluit Liam enthousiast.