Camille, Bazart, Brihang… Meer dan 20 topartiesten zakken af naar Brugge voor De Warmste Week

In de week voor Kerstmis strijkt het team van Studio Brussel neer op ‘t Zand in Brugge voor De Warmste Week. Daar zal Bruggeling Robin Keyaert samen met de drie andere presentatoren van maandag 18 tot zondag 14 december live radio maken en gasten ontvangen die iets vertellen over de actie die ze op poten hebben gezet. Elke dag krijgen de presentatoren ook hoog bezoek van verschillende topartiesten die hun steun komen betuigen door enkele liedjes te zingen op het dak van Het Warmste Huis.

60 West-Vlaamse projecten

De optredens zijn gratis bij te wonen op het terrein van De Warmste Week. Er staan heel wat klinkende namen op de affiche, voornamelijk uit eigen land. De week wordt afgetrapt door niemand minder dan Coely, Bazart, Pommelien Thijs en Regi. Op dinsdag komen Camille, Tom Odell, Clouseau en Average Rob langs. Woensdag 20 december kun je Het Zesde Metaal, Brihang, en ‘t Hof van Commerce live aan het werk zien. Donderdag verzorgen Only The Poets, Berre, dEUS en Lost Frequencies het muzikale avondprogramma. Op vrijdag zullen Compact Disk Dummies, Portland, Metejoor en Used de spreekwoordelijke (en misschien ook letterlijke) vlammen doen branden in Brugge. Laura Tesoro, Froukje en Zwangere Guy sluiten af op de voorlaatste dag van de solidariteitsactie. Op welk tijdstip je precies op ‘t Zand moet zijn om één van de concertjes mee te pikken, kom je hier te weten. (lees verder onder de affiche)

© De Warmste Week

Dit jaar staat De Warmste Week in het thema van ‘Opgroeien zonder zorgen’. Er wordt geld ingezameld voor maar liefst 287 verschillende projecten, geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting. In West-Vlaanderen zullen er 60 organisaties – die zich inzetten om kinderen en jongere een veilige plek te bieden – een deel van de opbrengst ontvangen. Die centen komen van luisteraars die plaatjes aanvragen, vrije giften en de talloze acties die over het hele land worden georganiseerd door verenigingen, bedrijven, vriendengroepen… Tot nu toe werden er in onze provincie al 1.581 inzamelacties geregistreerd.