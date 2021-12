Brahim trekt rond voor De Warmste Week: “West-Vlaanderen voelt altijd aan als thuiskomen”

Radiozenders Studio Brussel en MNM slaan de handen in elkaar om de actie van De Warmste Week extra luister bij te zetten, met een heuse verzoekweek. Ook Brahim, die dit jaar tien jaar werkt bij MNM, doet zijn duit in het zakje en trekt vanaf vandaag met Flo Windey en Laura Govaerts door Vlaanderen. “Ik kan bij MNM ook zijn wie ik ben. Fantastisch!”

De Warmste Week (DWW) steunt dit jaar 200 projecten binnen het thema Kunnen zijn wie je bent. Gaststad is Mechelen, waar er live radio gemaakt wordt. Maar DWW Radio komt ook naar je toe, met onder meer De Microfoon. Die wordt gehanteerd door Flo Windey, Laura Govaerts en Brahim. Als mobiele reporters brengen ze warme verhalen vanuit heel Vlaanderen, van Adinkerke tot Zoutleeuw. “We hebben al een paar acties geselecteerd die we zullen bezoeken”, verklapt Brahim. “Maar mensen kunnen nog steeds hun solidariteitsactie doorsturen via de app. Zo kan het perfect gebeuren dat we last-minute passeren bij een lokale wafelenbak of een ander leuk initiatief.”

Pittige weken

Ongetwijfeld doet Brahim ook onze provincie aan. De muzikant werd geboren in Torhout, waar hij naar school ging en opgroeide. Hoewel hij vandaag in de Brusselse rand woont, blijft West-Vlaanderen een speciale plek in zijn hart hebben. “Het voelt altijd weer aan als thuiskomen, of op vakantie gaan. West-Vlamingen zijn harde werkers, mensen die graag de touwtjes in handen nemen, maar bovenal een heel warm volk. In De Warmste Week zien we dat ook weer. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit om ook daar weer rond te toeren.”

Brahim, die een vaste dj is bij MNM, vindt het naar eigen zeggen fantastisch om er op uit te trekken. “Het wordt pittig de komende weken, maar vooral heel leuk. Het is niet de eerste keer dat ik op pad mag gaan. Dat deed ik een paar edities geleden voor het eerst en sindsdien is dat elk jaar zo. Vorig jaar trok ik nog door het land met een coronaveilige silent disco. Het is vooral heel fijn om mensen te ontmoeten. Ik ben echt een people person. Doorgaans krijgen we veel berichtjes binnen en dankzij de huidige technologie zien we ook foto’s passeren in de radiostudio, maar het is toch nog altijd een andere beleving als je effectief in het veld staat en onze luisteraars kunt ontmoeten.”

Pesters

“Zo zien we ook elke keer weer wat ze allemaal op poten hebben gezet. Dat is inderdaad goed voor het geloof in de mensheid. Want het is echt heel belangrijk dat mensen altijd en overal kunnen zijn wie ze zijn. Ik heb dat gelukkig ook altijd kunnen doen. Thema’s als racisme of pesten blijven brandend actueel. En natuurlijk kreeg ik daar ook al mee te maken, maar ik was diegene die op school de pesters aansprak en opkwam voor de kinderen die iets minder rad van tong waren. Het waren en zijn die kleine dingen die vaak een verschil kunnen maken. Want het is er niet gemakkelijker op geworden voor jongere mensen, zeker met de komst van sociale media. Daar is vaak niets wat het lijkt. Recent was er nog een incident met een gewaardeerde collega die werd gebodyshamed (Lotte Vanwezemael kreeg opmerkingen over haar lichaam in Dancing with the Stars, red.). Dat vind ik heel erg. Mensen denken niet altijd na en gooien zomaar vanalles online, terwijl ze vergeten dat het effectief wel kan aankomen. Je moet al sterk in je schoenen staan om daartegen te kunnen.”

Brahim is klaar om de boodschap van De Warmste Week in de verf te zetten. Maar welk nummer zou hij zélf aanvragen? “Dat is een goeie vraag. Dan denk ik spontaan aan het nummer Don’t stop believing van Journey, een geweldige eightiesplaat. Dat past ook heel goed in het klimaat van vandaag. We mogen niet stoppen met geloven dat we uit deze coronacrisis kunnen geraken. Dat we met de juiste energie en positieve motivatie door deze pandemie kunnen komen.”

Op de vraag welk goed doel hij dan zou ondersteunen, blijft Brahim iets meer aan de oppervlakte. “De experten en jury kozen voor De Warmste Week zo’n 200 projecten uit, die één voor één de nodige aandacht verdienen. Het zou niet eerlijk zijn om daar eentje uit te kiezen. Ze doen allemaal heel waardevolle zaken en verdienen het om ondersteund te worden. Ze streven allemaal naar hetzelfde goede doel. Ik ben blij dat ik niet moet kiezen.”

Opvallend: dit jaar is Brahim al tien jaar actief bij de radiozender. “Ik zit hier echt op mijn plaats”, klinkt het enthousiast. “Ik ben heel gelukkig bij MNM. Het is als in een warm bad stappen, opgenomen worden in een hele warme familie. Je hebt hier hele jonge mensen, tot mensen die iets meer matuur zijn. Maar ze werken hier allemaal in harmonie samen, wat je afkomst, roots of geloof ook is. Ik heb me de afgelopen tien jaar ook echt kunnen ontwikkelen en daar ben ik heel dankbaar voor. Je kan hier écht zijn wie je bent. Dan is er geen betere uitvalsbasis denkbaar voor deze actie.”