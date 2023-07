Bekende deejay Bobo Kool voortaan op eigen radio

Radio Be One lanceert zijn zevende station en gaat daarvoor samenwerken met Bobo Kool. De muziekkeuze van de bekende deejay is voortaan de klok rond te horen.

“De samenwerking met Bobo Kool startte eigenlijk in de corona. De horeca was dicht en hij maakte voor ons een wekelijks mixprogramma op zaterdagavond. De reacties waren erg positief”, zegt Geert De Lombaerde van Be One. De radio heeft twee FM-frequenties: in Oostende (107,4) en aan de Oostkust (105.6).

“Ik geloof heel sterk in het digitale verhaal van radio. We maken niet enkel op FM radio. Be One heeft nu al zenders rond muziek uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Er is een aparte zender met Franse muziek, kerstmuziek en soft-pop. Te beluisteren via onze eigen app of website.”

Internationaal

“Voor Be One Kool, die sinds begin deze week online is, mag het internationaler. Onze jingles zijn ingesproken door een Amerikaanse stem. We kijken verder dan enkel de kust, want de muziekkeuze van Bobo heeft een heel breed doelpubliek”, zegt Geert.

Voor muzieksamensteller Bobo Kool (53) is een eigen zender met zijn muziek een mooie bekroning. “Ik ben al 40 jaar gebeten door muziek en stelde eind jaren ‘90 voor Studio Brussel al een soulprogramma samen. Ik werd deejay vanaf 1997, ben straks 30 jaar in de Langestraat en 26 jaar in Lafayette. Voor Be One Kool stel ik de muziek samen. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Er komt latin, soul, r&b, blues, disco en funk aan bod. Uiteraard afgewisseld met de hits uit de jaren 70e en 80 in dat genre.”

Smaak en kennis

De muziekkeuze van Bobo Kool getuigt van smaak en kennis. “De klanten en liefhebbers van mijn muziek kunnen nu de klok rond luisteren naar Be One Kool. En uiteraard zijn ze ook welkom in de zaak.” Ook op Be One behoudt Bobo Kool zijn zaterdagavondprogramma tussen 20 en 21 uur. Be One Kool is te beluisteren via de Be One app en www.radiobeone.be (EFO)