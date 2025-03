Acht weken lang VRT Zomerhit in Blankenberge

In juli en augustus moet je in Blankenberge zijn: naast zon, zee en strand brengt de zomer ook de zwoele klanken van VRT Zomerhit. Het lokaal bestuur Blankenberge, VRT 1, VRT MAX en Radio 2 slaan opnieuw de handen in elkaar voor dit zomers muziekfeest.

Blankenberge wordt deze zomer opnieuw acht weken lang dé bestemming voor muziekliefhebbers. Twintig artiesten van bij ons strijden er om de felbegeerde VRT Zomerhit-trofee. Van maandag 7 juli tot en met zaterdag 30 augustus zullen inwoners en bezoekers in de badstad kunnen genieten van optredens, live-uitzendingen en opnames.

Perfecte match

“Blankenberge en muziek, dat is een perfecte match”, zegt schepen voor Evenementen Mitch De Geest (Team Blankenberge). “We zijn trots dat we opnieuw dé plek aan zee zijn waar muziekliefhebbers deze zomer samenkomen. En dit jaar zijn er niet drie, maar vijf geweldige optredens. VRT Zomerhit zet onze stad opnieuw op de kaart als dé muziekbestemming aan zee, en daar genieten we met volle teugen van.”

Dat Blankenberge deze zomer opnieuw het decor wordt voor Zomerhit, vindt ook burgemeester Björn Prasse (Team Blankenberge) geweldig. “Heel de sfeer rond het radiodorp met de vele miniconcerten, de grote liveshows… dat is écht zomer! En zeg nu zelf: waar anders dan in de zonnigste stad van het land kies je best dé VRT Zomerhit van 2025?”

Aan de Belgium Pier

Kim Debrie vat, samen met andere bekende Radio2-dj’s, post op de zeedijk aan de Belgium Pier in Blankenberge voor acht weken Radio2 Aan Zee. Dat belooft acht weken lang een muzikaal festijn aan de Belgische Kust. De 20 genomineerden voor Zomerhit komen allemaal langs om de leukste radio te maken en stemmen te verzamelen. Kortom: er valt ter plaatste heel wat te beleven bij Radio2 op de zeedijk aan de Pier in Blankenberge.

Ook Niels Destadsbader en Siska Schoeters tekenen opnieuw present in Blankenberge. In vijf shows hoor je de genomineerden voor VRT Zomerhit. Tijdens de live-finale op zaterdag 30 augustus kom je te weten wie Maksim & Hannah Mae opvolgt en de felbegeerde VRT Zomerhit-trofee in ontvangst mag nemen.