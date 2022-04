250 zwarte strandbloemen eren Arno op het strand van Oostende: “Bedankt dat we naar je mochten luisteren”

Radio 1 zorgde vandaag voor een adembenemend eerbetoon aan Arno. Op het strand van zijn geliefde Oostende plaatste de radiozender 250 zwarte strandbloemen die samen ‘Putain Putain’ vormen. “Een bloem voor elk nummer dat hij ons schonk.”

Al in de vroege ochtend werd Oostende wakker met het Radio 1-kunstwerk Arno Revoir op het strand. De radiozender plaatste 250 strandbloemen in het zand, die samen de woorden Putain Putain vormen, een duidelijke verwijzing naar een van zijn allerbekendste nummers.

Een week geleden overleed de in Oostende geboren zanger aan de gevolgen van pancreaskanker. “Hij was le plus beau”, klinkt het bij Radio 1. “Bedankt dat je naar je mochten luisteren.”

Arno Revoir is enkel nog vandaag te bewonderen op het strand van Oostende, pal voor het hotel Thermae Palace.